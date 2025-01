Frances e Michael: il “sogno americano” trova casa a Trani

TRANI - Frances e Michael sono una coppia di settantenni statunitensi che, nonostante l’età, hanno fatto una scelta di vita sorprendente e controcorrente: abbandonare la loro terra natale per trasferirsi a Trani, la "Perla dell’Adriatico", dove trascorreranno il resto della loro vita.

Una decisione controcorrente

Mentre milioni di italiani hanno lasciato il paese per cercare fortuna in America, Frances, 80 anni, e Michael, 75, hanno intrapreso il percorso opposto. Amanti della cultura, della storia e del buon cibo italiano, hanno scelto il sud Italia come luogo ideale per la pensione, dopo aver visitato il Belpaese in numerose occasioni tra il 2004 e il 2013.

L’amore a prima vista per Trani

La decisione di stabilirsi a Trani è arrivata quasi per caso. Durante un viaggio a Monopoli, incuriositi dalle descrizioni di questa città sul mare, hanno deciso di fare una deviazione. «Quel giorno pioveva a dirotto», racconta Michael, «ma appena arrivati al porto, la Cattedrale di Trani si è mostrata in uno spiraglio di sole: mozzafiato».

Dopo una visita di conferma nel 2021, hanno lasciato tutto alle spalle negli Stati Uniti: case, auto, libri e oggetti, per iniziare una nuova vita in Puglia. «Siamo arrivati con 400 chili di valigie», ricorda Michael, sottolineando che l’affitto regolare della casa è stato fondamentale per ottenere il visto di residenza.

Una nuova famiglia a Trani

Sebbene non abbiano figli, Frances e Michael affermano di aver trovato una famiglia tra i loro vicini di casa e i commercianti locali. Dal panettiere alla pasticceria vicino alla loro abitazione, dalla fruttivendola alla macelleria, raccontano di sentirsi parte di una comunità che li ha accolti con calore.

Un episodio emblematico riguarda Franco, un ex vigile conosciuto casualmente. Quando Frances è caduta nella Villa Comunale, Franco si è fermato per aiutare e li ha accompagnati in ospedale. «Un gesto che in America difficilmente accadrebbe», commenta Michael, ancora stupito dalla gentilezza dimostrata.

Un legame profondo con il Mediterraneo

Per Michael, studioso di letteratura greca e appassionato di mare, la scelta di vivere a Trani è anche un omaggio al Mediterraneo e alla vicinanza con la Grecia, che ha visitato già tre volte. «L’Italia ci permette di assecondare le nostre passioni: la storia, la musica, l’arte», spiega, «e Trani è il luogo perfetto per farlo».

Un nuovo trend di vita

Frances e Michael non sono gli unici americani a trasferirsi in Puglia. Recentemente hanno conosciuto una coppia del Montana che, dopo 23 viaggi in Italia, ha scelto la stessa regione per vivere. Quest’anno hanno celebrato insieme il Giorno del Ringraziamento, acquistando un tacchino e festeggiando in perfetto stile americano… ma a Trani.

Dal “sogno americano” al “Benvenuti al Sud”, Frances e Michael rappresentano una nuova tendenza che vede il sud Italia diventare una meta ambita non solo per turisti, ma anche per chi cerca un luogo dove vivere con lentezza, immerso nella bellezza e nel calore della comunità.