Foggia, episodio grottesco in via Trento: rubate le maniglie di un portone

FOGGIA - La situazione nel quartiere Ferrovia di Foggia continua a destare preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio, segnalato da un membro del gruppo “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”, è emblematico quanto grottesco: in pieno giorno, lungo via Trento, sono state rubate persino le maniglie dei portoni di un edificio. Un gesto che, sebbene possa sembrare di lieve entità, rappresenta l’ennesimo segnale del degrado e della mancanza di sicurezza che affliggono la zona.Le immagini della videosorveglianza interna, che potrebbero aver catturato il furto, verranno presto visionate, e il cittadino ha manifestato l’intenzione di pubblicare integralmente, senza censure, il volto del presunto responsabile: l’obiettivo è mettere in guardia gli altri residenti e far riconoscere alla cittadinanza il rubagalline. Questa scelta, sebbene discutibile, rappresenta un grido esasperato di chi vive in un quartiere dove la percezione di essere abbandonati dalle istituzioni è ormai radicata. La "giustizia fai da te" diventa, così, una reazione comprensibile per chi non si sente più tutelato e si trova costretto a cercare soluzioni autonome.Nonostante le ripetute richieste di maggiore attenzione e controlli, la percezione diffusa è che il quartiere Ferrovia rimanga abbandonato a sé stesso. L’episodio di via Trento è solo l’ultimo di una lunga serie di furti e atti vandalici che, uniti al degrado urbano, minano quotidianamente la qualità della vita dei residenti.È urgente un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza, aumentando la presenza delle forze dell’ordine e rafforzando il sistema di videosorveglianza, affinché il quartiere Ferrovia possa tornare a essere un luogo vivibile e sicuro per tutti.