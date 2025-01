Lecce, 'Dialoghi sui sistemi costruttivi per la realizzazione di un nuovo edificio' promossi dall’Ordine degli Architetti

LECCE - A partire da venerdì 31 gennaio i "Dialoghi sui sistemi costruttivi per la realizzazione di un nuovo edificio_Design, Strutture, Prescrizioni, Normative e Controllo" promossi dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce. Tre appuntamenti per analizzare in dettaglio un edificio con intelaiatura in acciaio, dalle fondazioni alla struttura alle rifiniture. In collaborazione con Confindustria Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Scuola Edile di Lecce. Start ore 15. - A partire da venerdì 31 gennaio i "Dialoghi sui sistemi costruttivi per la realizzazione di un nuovo edificio_Design, Strutture, Prescrizioni, Normative e Controllo" promossi dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce. Tre appuntamenti per analizzare in dettaglio un edificio con intelaiatura in acciaio, dalle fondazioni alla struttura alle rifiniture. In collaborazione con Confindustria Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Scuola Edile di Lecce. Start ore 15.





L’analisi dettagliata, dalle fondazioni alla struttura alle tipologie di finiture, di un edificio con intelaiatura in acciaio per approfondire punti di forza e di criticità, problematiche e potenzialità, di una tipologia di costruzione sempre più apprezzata per durabilità, adattabilità, sostenibilità.





È il filo rosso dei tre "Dialoghi sui sistemi costruttivi per la realizzazione di un nuovo edificio_Design, Strutture, Prescrizioni, Normative e Controllo" promossi dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce e curati dal Gruppo di Lavoro "Tecnologie per costruire architetture" dello stesso Ordine, organizzati a partire da venerdì prossimo 31 gennaio alle 15 nella Sala Conferenze dell’Hotel Leone di Messapia a Lecce, per proseguire poi il 28 febbraio e concludersi il 28 marzo.





Obiettivo dei lavori "illustrare, con il prezioso contributo di Confindustria Lecce, Camera di Commercio di Lecce e Scuola Edile di Lecce, il ruolo delle industrie, del mercato e delle imprese edili, in rapporto alle innovative proposte architettoniche e strutturali dei nuovi sistemi edilizi".





"Partiamo da un’esigenza sempre più evidente nel nostro lavoro: approfondire e condividere esperienze e competenze tra professionisti del settore, per rispondere in modo esaustivo e qualitativamente ineccepibile non solo alle esigenze della committenza e del mercato ma anche a quelle sociali più complessivamente intese che sollecitano soluzioni sostenibili, durature, non impattanti, capaci di coniugare qualità estetica, qualità progettuale, qualità costruttiva, sostenibilità economica e sociale" sottolinea Tommaso Marcucci, Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce "Nonostante nel nostro Paese a partire dal dopoguerra gli edifici siano stati realizzati prevalentemente in calcestruzzo armato, per l’utilizzo dell’acciaio strutturale o da costruzione" prosegue Marcucci "possiamo contare su una casistica ed esperienze importanti sufficienti a fare massa critica utile a restituirci i vantaggi che l’utilizzo dell’acciaio consente: ridotti tempi di realizzazione con contrazione dei costi, impatto ambientale ridotto, alta resistenza e flessibilità, preziosissime nel caso di zone sismiche, aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, alta percentuale di recupero e riuso, riciclabilità praticamente infinita. E ovviamente il pensiero corre subito ai maestri come Ludwig Mies van de Rohe, alla sua magistrale attenzione ai dettagli costruttivi, alla sua portata innovativa, alla bellezza di progetti come il Padiglione Barcellona che, realizzato nel 1929, ancora oggi permette spunti e suggestioni".





Venerdì 31 gennaio il primo appuntamento si aprirà alle 15 con i saluti istituzionali di Tommaso Marcucci, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. provincia di Lecce e Valentino Nicolì, Presidente Confindustria Lecce.





Per proseguire con l’introduzione al tema curata da Giuseppe Spisso, consigliere dell’Ordine e Referente Gruppo di lavoro Tecnologie per costruire architetture (TCA) e una tavola rotonda cui parteciperanno Alessandra Buoso, ingegnere, Livio Pascali, Università Di Bologna, Claudio Giancane, ingegnere, Luca Torelli, geometra.





Alle 19.30 dibattito e conclusione dei lavori.





Agli Architetti PPC che parteciperanno agli appuntamenti saranno riconosciuti 4 crediti formativi per ogni giornata di approfondimento.





CALENDARIO E PROGRAMMA DEI DIALOGHI





31 Gennaio 2025

Ore 14.30 Registrazione

Ore 15.00 Saluti

Arch. Tommaso Marcucci - Presidente Dell’ordine Degli Architetti P.P.C. della provincia di Lecce

Dott. Valentino Nicolì - Presidente Confindustria Lecce

Ore 15.45 Introduzione

Arch. Giuseppe Spisso - Consigliere Oappc Lecce, Referente Gruppo di lavoro Tecnologie per costruire architetture (TCA)

Il Gruppo di lavoro Tecnologie per costruire architetture DIALOGA con

Ing. Alessandra Buoso

Prof. Ing. Livio Pascali – Università Di Bologna

Ing. Claudio Giancane

Geom. Luca Torelli

Ore 19.30 Dibattito e Conclusione dei lavori





28 Febbraio 2025

Ore 14.30 Registrazione

Ore 15.00 Saluti

Arch. Tommaso Marcucci - Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lecce

Dott. Mario Vadrucci - Presidente Camera di Commercio Lecce

Ore 15.30 Introduzione

Arch. Luigi Cardignan - Coordinatore del Gruppo di Lavoro Tecnologie per Costruire Architetture (TCA)

Il Gruppo di lavoro Tecnologie per costruire architetture DIALOGA con:

Arch. Giampiero Guarracino

Ing. Giuseppe Pugliese

Dot. Gianni Capriglia

Ing. Antonio Piscopiello

Ing. Vincenzo Saracino

Ore 19.30 Dibattito e Conclusione dei lavori





28 Marzo 2025

Ore 14.30 Registrazione

Ore 15.00 Saluti

Arch. Tommaso Marcucci - Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lecce

Ing. Roberto Babbo - Presidente della Scuola Edile di Lecce

Ore 15.30 Introduzione

Arch. Pierluigi De Giorgi componente del Gruppo di Lavoro Tecnologie per Costruire Architetture (TCA)

Il Gruppo di lavoro Tecnologie per costruire architetture DIALOGA con:

Arch. Giovanna Novella

Ing. Alessandra Buoso

Ing. Claudio Giancane

Geom. Giuseppe David

Ore 19.30 Dibattito e Conclusione dei lavori