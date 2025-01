Foggia, “Venerdì in Bottega” con la storia della banda della Uno bianca

FOGGIA - Dopo una breve pausa, tornano i “Venerdì in Bottega” organizzati a Foggia negli spazi di “centonove/novantasei”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 18.30, nella bottega “centonove/novantasei”, in piazza Cavour n. 3, con un evento da molteplici risvolti: la presentazione del libro “Cattive divise” di Antonio Diurno e dello spettacolo crime “Storia nera della uno bianca”, scritto da Adelmo Monachese e tratta liberamente proprio dal romanzo pubblicato da Augh! Edizioni.



Saranno presenti: Rosanna Giampaolo, direttrice artistica Teatro del pollaio - Compagnia dell'accade; Antonio Diurno, criminologo e autore del libro; Adelmo Monachese, autore dello spettacolo teatrale. Nel suo libro Antonio Diurno ripercorre minuziosamente una delle vicende più oscure della storia del nostro Paese le vicende. E lo fa, partendo dalla fine degli anni Ottanta, quando una vasta zona compresa tra le province di Bologna, Forlì e Pesaro viene scossa da un susseguirsi di eventi violenti e delittuosi. Una banda che sembra inafferrabile. Poco coerenti le loro azioni, in un turbinio di rapine e omicidi. A rendere inconfondibile il loro “modus operandi” sono due fattori: la ferocia e l’utilizzo della stessa autovettura. La banda della Uno Bianca, così viene definita dal 1991, diventa una presenza costante nelle pagine nazionali della cronaca nera e un grosso rompicapo per le forze dell'ordine. Fino alla scoperta più incredibile: cinque di loro appartengono alla Polizia di Stato. “Cattive divise”, quindi, è un saggio dedicato anche a coloro che, per motivi anagrafici, non ne hanno vissuto o conosciuto i dettagli.

Nell’occasione, sarà anche presentato lo spettacolo crime “Storia nera della uno bianca”, scritto da Adelmo Monachese ed interpretato dallo stesso Antonio Diurno, che andrà in scena a Foggia domenica 19 gennaio, alle ore 18.30, nella Sala Locus Mirabilis presso Fumettosmania, via Bari 18. Al termine della presentazione è prevista una degustazione con prodotti realizzati dalla Pasticceria Giotto del carcere Due Palazzi di Padova che coinvolge detenuti nel laboratorio artigianale. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.