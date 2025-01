Presentato il Giro d’Italia 2025, Ostuni attraversata dalla quarta tappa e vera protagonista del 'Giro-E'

Il vice sindaco Giuseppe Tanzarella: "La quarta tappa Alberobello-Lecce passerà dalla nostra amata Città Bianca, regalandoci l'emozione unica del grande ciclismo". L’assessore allo sport Niki Maffei: "Ciclismo scuola di vita per le nuove generazioni".





OSTUNI (BR) - È stato presentato ufficialmente il Giro d’Italia 2025. La nuova edizione della Corsa Rosa prenderà il via dall’Albania, unendo simbolicamente due sponde dell’Adriatico e confermando lo spirito internazionale dell’evento. Dopo il prologo oltreconfine, il Giro approderà in Puglia, regione centrale nelle prime tappe della competizione. Ostuni e il grande ciclismo: il passaggio della carovana e il Giro-E.





Una delle novità più attese riguarda la quarta tappa, che partirà da Alberobello per arrivare a Lecce. Durante il tragitto, la carovana attraverserà la Città Bianca, come confermato dal vice sindaco di Ostuni, Giuseppe Tanzarella: "La quarta tappa Alberobello-Lecce passerà dalla nostra amata Città Bianca, regalandoci l'emozione unica del grande ciclismo. Ma non è tutto: Ostuni sarà anche protagonista della partenza del Giro-E, un evento collaterale dedicato alle e-bike. Un'occasione per promuovere il vero spirito sportivo, valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico e abbracciare i valori della sostenibilità. Prepariamoci a vivere una giornata indimenticabile, nel segno dello sport e della bellezza del nostro territorio".





Dal 2019, il Giro-E offre a ciclisti amatoriali ed ex professionisti l’emozione del Giro d’Italia grazie a biciclette da corsa a pedalata assistita, che permettono di affrontare le leggendarie salite della Corsa Rosa. Ogni tappa si conclude sotto lo stesso arco d’arrivo del Giro d’Italia, con premiazioni sul podio dei professionisti e aree VIP riservate ai partecipanti. Inoltre, il "Green Fun Village", presente in tutte le città di partenza, promuove la mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente.





"Questi eventi rappresentano un’occasione importante per Ostuni – sottolinea l’assessore Niki Maffei -, non solo come vetrina internazionale per le sue bellezze, ma anche per rafforzare la propria immagine come destinazione legata allo sport, alla sostenibilità e al turismo di qualità. Il ciclismo, con la sua capacità di coniugare sport, ecologia e paesaggi mozzafiato, è un esempio straordinario per le nuove generazioni. Eventi come il Giro d’Italia e il Giro-E trasmettono valori di impegno, rispetto e sostenibilità, ispirando grandi e piccoli a seguire uno stile di vita sano. Lo sport – conclude Maffei - è una scuola di vita che unisce e insegna a superare i propri limiti, promuovendo il benessere e la crescita personale".





Ostuni sarà non solo teatro di un grande evento, ma anche portavoce di un messaggio di bellezza, passione e progresso. L’ultima volta che il Giro d’Italia toccò Ostuni risale al 1996, in una tappa che si sviluppò sullo storico circuito dei Mondiali di ciclismo su strada del 1976. In quella occasione, fu il leggendario Mario Cipollini a tagliare per primo il traguardo, regalando agli appassionati una giornata memorabile.





Con l’edizione 2025, Ostuni si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante storia. La città attende con entusiasmo l’arrivo del Giro e si impegna a offrire il meglio del proprio territorio a ciclisti e spettatori, in una festa di sport e bellezza che si preannuncia imperdibile.