Tommaso Gioia: 'Ospedale di Ostuni: resta indipendente, Chirurgia e Ortopedia restano qui!'

OSTUNI (BR) - "Desidero chiarire che la notizia secondo cui la Chirurgia e l'Ortopedia dell'Ospedale di Ostuni dipenderanno dall'Ospedale di Francavilla 'NON È VERA'. L'Ospedale di Ostuni è un ospedale di base, parte integrante dei tre nosocomi previsti dal piano di riordino della Regione Puglia. Svolge un ruolo essenziale nell'ambito dei servizi erogati dall'ASL di Brindisi, e la Chirurgia e l'Ortopedia sono reparti fondamentali e imprescindibili. È importante sottolineare che il nosocomio di Ostuni non sarà declassato. Invitiamo quindi la popolazione a non allarmarsi" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"Tantissimi cittadini di Ostuni trovano risposte adeguate ai loro bisogni di salute in questa struttura, oltre alla miriade di turisti che, nell'arco dell'anno, affollano la città. Negli anni, l'Ospedale di Ostuni è stato martoriato da notizie non veritiere, che hanno generato confusione e preoccupazione tra i cittadini. È fondamentale tutelare e difendere la sanità provinciale, e l'Ospedale di Ostuni rappresenta un pilastro fondamentale in questo contesto. Già in passato si era tentato di smantellare la struttura, ma noi ci siamo sempre opposti a tali ipotesi, che al momento sono inesistenti. In merito a questa questione, ho contattato telefonicamente il Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, il quale mi ha assicurato che nulla sarà cambiato per quanto riguarda l'Ospedale di Ostuni. La Direzione Generale, sin dal suo insediamento, ha confermato il ruolo e l'importanza dell'Ospedale di Ostuni, assicurando che nulla sarà modificato in merito a Chirurgia e Ortopedia. Ribadisco il mio impegno e quello della Regione Puglia a garantire un servizio sanitario di qualità e a proteggere le strutture fondamentali per la salute della nostra comunità" si legge ancora nella nota stampa a cura di Tommaso Gioia.