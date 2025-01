Forum del Turismo 2025: a Bari confronto su innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud Italia

BARI – Il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere il Forum del Turismo 2025, un evento di due giorni che si svolgerà presso la Fiera del Levante dal 31 gennaio al 1° febbraio. Organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, il forum riunirà istituzioni, manager e operatori del settore per affrontare i temi chiave del turismo, con focus su innovazione, sostenibilità e gestione delle destinazioni.

Un evento strategico per il Sud Italia

Con 14 panel tematici, 40 speaker di spicco e oltre 200 professionisti attesi da tutto il Paese, l’evento si propone come un’occasione unica per ridefinire l’offerta turistica delle regioni del Sud. “Abbiamo ideato questa due giorni per valorizzare la figura del Destination Manager come motore di sviluppo economico locale, in grado di creare un’offerta turistica distintiva e sostenibile”, ha dichiarato Domenico Fortunato, presidente di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata.

Secondo Ettore Ruggiero, vicepresidente di Manageritalia Puglia e coordinatore del forum, l’obiettivo è generare sinergie tra operatori pubblici e privati, istituzioni locali e mondo accademico. “Solo attraverso un sistema integrato possiamo contrastare fenomeni come l’overtourism, valorizzando le peculiarità territoriali e offrendo esperienze autentiche e consapevoli ai visitatori”.

Focus sui territori del Sud

La prima giornata sarà dedicata al turismo pugliese e lucano, con approfondimenti tematici su alcune delle principali destinazioni:

Alberobello e i comuni limitrofi (Polignano, Noci, Castellana Grotte), con il tema “Pietra Madre”;

Bari, come hub della Puglia e città di San Nicola;

Lecce e il Salento, tra turismo balneare e culturale;

Gargano e Daunia, con focus sui sistemi turistici locali;

e Daunia, con focus sui sistemi turistici locali; Matera, città dei Sassi e simbolo della Basilicata turistica.

Turismo e crescita economica

Il settore turistico si conferma fondamentale per l’economia italiana. Secondo dati Istat e SRM - Intesa Sanpaolo, il turismo genera circa il 6% del PIL nazionale, che sale all’11% includendo l’indotto. Il Mezzogiorno contribuisce per il 24% del PIL turistico nazionale, pari a 24,9 miliardi di euro, e il comparto occupa 1,3 milioni di lavoratori, di cui oltre 340.000 nel Sud Italia.

Nel 2024, il turismo italiano ha registrato un incremento del 2,3%, con 458,5 milioni di presenze totali e una forte crescita delle mete legate a laghi (+6,5%), campagne (+5,8%) e città d’arte (+3,6%).

Un progetto condiviso

Il forum si propone come luogo di confronto tra DMO, DMC, istituzioni, accademici e imprenditori per definire strategie che coniughino innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. L’iniziativa è patrocinata da numerose realtà, tra cui ENIT, Regione Puglia, APT Basilicata, Università di Bari e Unioncamere Puglia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per progettare il futuro del turismo nel Sud Italia, puntando su un modello integrato capace di valorizzare le unicità locali e offrire esperienze sempre più in linea con le aspettative di un turismo globale in evoluzione.