Giorno della Memoria 2025: un seminario commemorativo nella Prefettura di Bari

BARI - Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 10:30, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, si svolgerà, nel salone degli Specchi della Prefettura, la giornata seminariale commemorativa intitolata “Giorno della Memoria 2025 – Rifugiati in Puglia tra guerra e liberazione 1943-1947”, evento promosso dalla Prefettura U.T.G. di Bari, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC).Nel corso della cerimonia saranno consegnate dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, otto medaglie d’Onore alla memoria, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, ai familiari dei cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.All’evento parteciperanno i Sindaci dei Comuni degli insigniti e delegazioni di studenti di scuole secondarie di II grado e dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari che porteranno testimonianze di esperienze vissute in occasione di viaggi con il Treno della Memoria.