FS, Cantieri Parlanti sulla linea AV/AC Bari-Napoli: studenti del Politecnico di Bari in visita ad Apice

BARI – Proseguono le visite guidate nei “Cantieri Parlanti” della nuova linea AV/AC Bari-Napoli. Questa mattina, un gruppo di circa cinquanta studenti del Dipartimento di Geotecnica del Politecnico di Bari ha avuto l’opportunità di visitare la talpa meccanica TBM (Tunnel Boring Machine) di Apice, in provincia di Benevento. Ad accompagnarli, docenti universitari, ingegneri di RFI, Italferr e Webuild, oltre ai rappresentanti del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani).

La talpa meccanica TBM Futura

Sulla tratta Apice-Hirpinia, la TBM Futura è attualmente impegnata nello scavo della galleria Rocchetta, lunga circa 6,5 chilometri. Dall’entrata in funzione, ha già scavato un chilometro di tunnel. La macchina, dotata di una testa rotante dal diametro di 12 metri e spinta da 18 motori con una potenza complessiva di 3MW, lavora senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il team operativo è composto da oltre 100 specialisti. Durante l’avanzamento dello scavo, la TBM provvede anche al rivestimento impermeabile della galleria, garantendo efficienza e sicurezza.

I lavori della tratta Apice-Hirpinia, del valore di circa 628 milioni di euro, sono stati affidati da RFI al Consorzio Hirpinia AV (Webuild), sotto la Direzione Lavori di Italferr.

Un’opportunità per studenti e aziende

Le visite guidate nei cantieri rappresentano un’importante occasione di crescita per gli studenti, permettendo loro di confrontarsi con le tecnologie più avanzate nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Allo stesso tempo, per le aziende coinvolte, queste iniziative sono un'opportunità per presentare le attività e le innovazioni implementate nel progetto.

La nuova linea AV/AC Bari-Napoli

La nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Bari-Napoli è parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo ed è finanziata anche con fondi PNRR. Con l’attivazione della tratta Cancello-Frasso prevista nel 2025, sarà possibile viaggiare da Bari a Napoli in 2 ore e 40 minuti. A completamento dell’intera opera, previsto entro il 2028, il tempo di percorrenza tra le due città sarà ridotto a due ore, con collegamenti più rapidi anche verso Roma (tre ore) e da Lecce e Taranto verso la Capitale (quattro ore).

L’infrastruttura rappresenta un importante motore di sviluppo per il territorio, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Attualmente, circa 7.000 persone, tra ingegneri, tecnici e operai, sono impegnate nei lavori, supportate da una rete di oltre 2.000 imprese tra fornitori e subfornitori.

Il progetto “Cantieri Parlanti”

L’iniziativa “Cantieri Parlanti” è promossa dal Gruppo FS (con Rete Ferroviaria Italiana e Italferr), in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la supervisione del Commissario Straordinario di Governo, Roberto Pagone. L’obiettivo è raccontare ai cittadini le attività e l’importanza delle opere in corso attraverso eventi pubblici, infopoint dedicati e un portale web con aggiornamenti sui lavori.