La Mostra dedicata a Tim Burton che sta conquistando Milano

MILANO - Tim Burton’s Labyrinth, l'esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l'universo creativo e fantastico di Tim Burton, è arrivata, per la prima volta, in Italia, in esclusiva alla Fabbrica del Vapore di Milano. Con oltre 650.000 visitatori tra Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino, la mostra, una creazione originale di LETSGO Company, in collaborazione con lo stesso Tim Burton e presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company e da Fabbrica del Vapore-Comune di Milano, offre un percorso immersivo che mette in risalto l'opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi personaggi, disegni e dipinti.

"Siamo felici di ospitare in Fabbrica del Vapore la grande e multiforme creatività di una delle icone del cinema contemporaneo- ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Ho voluto fortemente che questa mostra abitasse gli spazi di Fabbrica proprio per lo spirito eclettico e multidisciplinare che caratterizza questo luogo, e che anche è la cifra di Tim Burton, artista poliedrico e geniale".













L'emozionante viaggio nel labirinto include opere d'arte originali di Tim Burton, come scenografie ambientali e disegni originali che spaziano dalle prime bozze alle sequenze animate realizzate durante la sua straordinaria carriera e personaggi che prendono vita nello spazio espositivo tra oltre 150 tra dipinti e bozzetti originali, 55opere d'arte animate,21figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film e dalle storie originali e straordinarie ricostruzioni scenografiche.





Tim Burton’s Labyrinth prende per mano il visitatore accompagnandolo a scoprire il favoloso e affascinante universo creativo di uno degli artisti più geniali del nostro tempo.