Gallipoli: La Befana e Cenere protagonisti del Wonder Christmas Land

GALLIPOLI – La magia del Natale non si spegne a Gallipoli, dove il Wonder Christmas Land torna ad incantare il pubblico per la sua decima edizione. Organizzato da POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali e il gruppo teatrale “Ragazzi di Via Malinconico,” l’evento ha visto migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e oltre, concludendosi con tre giornate speciali dedicate alla Befana e al suo aiutante dispettoso, Cenere.

Gli appuntamenti finali si terranno il 4, 5 e 6 gennaio presso la suggestiva Galleria dei Due Mari, ai piedi del castello angioino nel cuore del centro storico di Gallipoli. Gli spettacoli inizieranno alle 16:30, con biglietti disponibili online e un percorso magico interamente al coperto.

Uno spettacolo unico: magia, teatro e interattività

Il Wonder Christmas Land è molto più di uno spettacolo: è un’esperienza immersiva, un viaggio in un mondo di zucchero, neve e magia. Con oltre 40 tra attori e ballerini, cinque ambientazioni tematiche, parate coreografiche, spettacoli teatrali e sorprendenti effetti luminosi, il percorso offre momenti di interazione unici.

Gli spettatori, grandi e piccini, potranno vivere il mondo incantato della Befana, che qui si presenta in una veste inedita: più dolce nonnina che vecchietta tradizionale, ispirata alle fiabe e accompagnata da elfi danzanti e il sempre amato Cenere, il suo aiutante "fuligginoso".

“Da noi la Befana è giocosa, smemorina e fuori dagli schemi tradizionali,” spiegano gli ideatori Roberto Marius Treglia e Alberto Greco. “Non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l’ha mandata così, e noi ce la teniamo stretta.”

Un percorso tra luce e riflessione

Il tema dell’edizione 2024/25 celebra il COSMO e la LUCE, simboli di intelletto e capacità di scelta. Gli spettatori saranno immersi in percorsi 4D, con spettacolari giochi luminosi, effetti fluo e scenografie che includono momenti totalmente al buio.

Non mancherà il nuovo angolo della posta magica, dove una speciale buca delle lettere, illuminata e sonora, regalerà emozioni a ogni lettera imbucata.

Gli ideatori, Treglia e Greco, sottolineano: “Il Natale è il tempo delle meraviglie, ma anche delle riflessioni. Anche nelle occasioni più leggere, crediamo sia importante offrire spunti per pensare, per grandi e piccoli.”

Informazioni utili