Gioia Del Colle, al Teatro Comunale Rossini il concerto "Romanze da Salotto"

Prosegue la fortunata stagione teatrale 2024/2025 ideata dal Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle e Puglia Culture con un nuovo, emozionante appuntamento organizzato in collaborazione con l'Associazione Musicale "Daniele Lobefaro". Nell’ambito della ventesima edizione della rassegna Legature, andrà in scena il concerto "Romanze da Salotto", in programma il 12 gennaio alle ore 19:00.

Un viaggio musicale affascinante che attraversa le melodie più rappresentative delle Romanze da Salotto tra Ottocento e Novecento, epoca in cui la musica si intrecciava alla vita quotidiana dei nobili e della borghesia, trovando nel salotto privato il suo palcoscenico ideale. Margherita Rotondi (mezzosoprano) e Vincenzo Cicchelli (pianoforte), musicisti pugliesi di talento, proporranno un repertorio che spazia da composizioni di celebri operisti come R. Leoncavallo, A. Catalani, U. Giordano e F. Cilea, a brani di autori come L. Denza, F. P. Tosti, E. Toselli e molti altri. Tra le pagine musicali in programma si potranno ascoltare gemme come La tua stella di Mascagni, Sogno d’or di Puccini, Musica proibita di Gastaldon, fino alla celebre La spagnola di V. Di Chiara. Questi capolavori celebrano il bel canto italiano nella sua espressione più morbida e leggera, fatta di fraseggi vaporosi e melodie che esaltano le sfumature espressive di testo e musica. L’esecuzione del Duo, forte di oltre quindici anni di esperienza concertistica in Italia e all’estero, promette di restituire la magia e l’intimità di questo repertorio, portando il pubblico indietro nel tempo, alla scoperta di una tradizione musicale che ha segnato un’epoca, ma che ancora oggi conserva intatto il suo fascino.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro Comunale Rossini durante seguenti orari:

* Lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00;

* Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00;

* La sera dello spettacolo, dalle ore 18:30.

Oltre che al botteghino, i biglietti sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e online su www.teatropubblicopugliese.it .

Info Teatro Comunale Rossini / Piazza Rossini 080.3484453