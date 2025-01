Giro d'Italia 2025: Alberobello-Lecce il 13 maggio

Il Giro ciclistico maschile d'Italia 2025 attraverserà la Puglia. Dopo l'inizio in Albania il 9 maggio con la prima di tre tappe nel Paese delle Aquile, la carovana rosa approderà nel tacco d'Italia con due trasferimenti. Il primo, in programma martedì 13 maggio, partirà da Alberobello (Bari) per arrivare a Lecce. Il secondo, mercoledì 14 maggio, avrà come sola partenza Ceglie Messapica con traguardo a Matera. La conferma del ritorno in Puglia della popolare corsa ciclistica è arrivata nella serata di lunedì 13 maggio con la sua presentazione tenutasi presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone in Roma, dove il Giro si concluderà domenica 1 giugno 2025.