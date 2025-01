Grave incidente stradale a Bari sulla SS16: quattro mezzi coinvolti e una donna ferita

BARI - Questa mattina, sulla SS16 al chilometro 796, in direzione Nord e all'altezza di San Girolamo, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi: due tir e due auto di grossa cilindrata. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con una lunga coda di veicoli che si è formata mentre i soccorsi e i rilievi venivano effettuati dalle forze dell'ordine.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, solo una donna è rimasta ferita. La donna è stata prontamente soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del 118, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, ai tecnici Anas e alla polizia stradale. La situazione è stata gestita con tempestività, ma i disagi alla circolazione sono stati inevitabili, con rallentamenti e difficoltà a proseguire lungo il tratto interessato.

Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e determinare le cause. Al momento non si registrano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della donna ferita, ma è stato confermato che è stata trasportata in ospedale per le necessarie cure.