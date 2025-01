"Il futuro è qui: talenti e competenze per le regioni d'Europa", l'assessore Delli Noci incontra a Bari la Console generale di Francia a Napoli

BARI - Nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio ha avuto luogo l’evento, "Il futuro è qui: talenti e competenze per le regioni d'Europa", organizzato a Bari nella Sala Conferenze di Acquedotto Pugliese da Regione Puglia in collaborazione con la Regione Grand-East Champagne-Ardenne, l'Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione ARTI e la CCI France Italie - Camera di Commercio nel programma del Club Mezzogiorno.L’incontro, che rientra nell'ambito dell'assistenza tecnica alle regioni relativo al primo pilastro del Talent Booster Mechanism (TBM) della Commissione europea, fa parte del ciclo di eventi dell’iniziativa “Future4Puglia” del Dipartimento Sviluppo economico – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali di Regione Puglia e di ARTI e rientra nella strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra.Sono intervenuti l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, la Console Generale di Francia a Napoli Lise Moutoumalaya e il Presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia.“La strategia #mareasinistra che la Regione ha deciso di elaborare non è solo una strategia di attrazione dei talenti ma un ragionamento più ampio che guarda allo sviluppo dei vari settori che reggono l’economia pugliese. Valorizzare settori strategici come la blue economy, la logistica, la green economy significa creare le condizioni affinché tanti giovani, con un alto livello di formazione, possano rientrare in Puglia e costruire qui il proprio progetto di vita. Investire su settori chiave ci permette di favorire il rientro con un alto livello di competenze. È una sorta di circolo virtuoso su cui vogliamo scommettere” ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico.“Siamo felicissimi di iniziare l’anno a Bari con un evento fortemente voluto dalla regione Puglia, in collaborazione con la Regione Grand-Est Champagne-Ardenne, nell’ambito dell’iniziativa faro della Commissione europea per valorizzare i talenti. La promozione delle competenze, la crescita e lo sviluppo della cooperazione tra imprese sono al cuore dei rapporti economici Francia Italia, in particolare nell’ambito del club Mezzogiorno gestito da quattro anni dalla Chambre de commerce France Italie. Infatti, l'Italia e la Francia hanno 4.000 aziende che operano in entrambi i Paesi, i filiali francesi nella penisola danno lavoro a 290.000 persone. Condividere le buone pratiche, elaborare una strategia coinvolgendo tanti attori istituzionali, imprese, università costituiscono una nuova tappa importante per il nostro futuro comune. Ringrazio tutti i partecipanti che nel corso dell’anno porteranno tanti progetti concreti per offrire nuove opportunità ai giovani dei nostri paesi” ha commentato Lise Moutoumalaya, Console Generale di Francia a Napoli.“L'incontro di oggi rappresenta un'importante occasione per valorizzare i risultati del Technical Assistance of the Talent Booster Mechanism della Commissione Europea, e per costruire dialoghi e partenariati strategici a livello regionale e interregionale” ha sottolineato Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia. “Attraverso il confronto con esperienze concrete, come quelle della Puglia e del Grand Est-Champagne Ardenne, intendiamo dimostrare come la cooperazione e lo scambio di buone pratiche possano diventare leve fondamentali per lo sviluppo dei talenti, l'investimento nelle competenze e la promozione di una crescita sostenibile. L'obiettivo della Regione Puglia è continuare a promuovere iniziative che rafforzino l'attrattività del nostro territorio, favorendo un ecosistema che metta al centro l'innovazione, il capitale umano e le opportunità di collaborazione internazionale. È con questo spirito che sosteniamo la strategia regionale #mareAsinistra che punta a creare un futuro di crescita inclusiva e competitiva per la nostra comunità”.“La presentazione dei risultati del progetto europeo di assistenza tecnica per la piattaforma di valorizzazione dei talenti, rappresenta una ottima occasione per porre all’evidenza il percorso ed i traguardi raggiunti dalle politiche integrate di lavoro, formazione e istruzione poste in campo dall’assessorato guidato dall’assessore Sebastiano Leo, che ha aderito al partenariato unitamente all’assessorato allo sviluppo economico.Progetti come l’Agenda del Lavoro, Punti Cardinali, Puglia Regione Universitaria, GOL e Garanzia Giovani sono solo alcune delle misure che rappresentano la leva per la crescita della Regione in termini di occupazione e di incremento del pil ( dati in crescita anche nel 2024). L’impegno sarà sempre più orientato a trattenere i giovani e a farli sentire pienamente coinvolti, formati e gratificati di crescere e vivere in un territorio inclusivo, solidale e coeso” è il commento di Silvia Pellegrini, direttora Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia."La Puglia si conferma fucina di idee e polo di innovazione, grazie al coinvolgimento attivo di università, centri di ricerca e imprese. Future4Puglia, iniziativa promossa dalla Regione e ARTI, rafforza questo ecosistema, creando occasioni di incontro multistakeholder per approfondire tematiche nei settori prioritari della Strategia di specializzazione intelligente e definire scenari di innovazione al 2030. Investire in ricerca e innovazione significa investire nel futuro della Puglia. La strategia #mareAsinistra, incentrata sulla valorizzazione dei giovani talenti e delle startup, è una delle chiavi per raggiungere questo obiettivo” ha dichiarato Silvia Visciano, Dirigente Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali della Regione.“Investire nei talenti significa investire nel futuro della nostra regione. Con ARTI vogliamo stimolare un ambiente in cui le competenze e le idee possano fiorire, trasformandosi in opportunità concrete di crescita e sviluppo per il territorio” - ha dichiarato Luisa Torsi, Presidente dell’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione (ARTI). “La Puglia è una terra di grande ingegno – ha proseguito Torsi – e il nostro compito è mettere a disposizione strumenti concreti affinché il capitale umano possa esprimere tutto il suo potenziale. La nuova ARTI nasce per occuparsi di innovazione e di trasferimento tecnologico, promuovendo il trasferimento di risultati di ricerca, tecnologie e conoscenza diffusa. Vogliamo essere un catalizzatore di innovazione e un ponte per l’incontro tra università, enti di ricerca, startup, imprese e persone. L’innovazione non conosce confini e la collaborazione è fondamentale per creare un ecosistema competitivo e sostenibile in cui i talenti possano mettere radici, crescere e contribuire alla piena realizzazione del territorio”.“Non è un caso che questo incontro si sia svolto presso la sede di Acquedotto Pugliese, architettura tra le più artistiche nella Regione e in tutto il Paese. L’acqua, il bene pubblico che questo palazzo celebra, è in realtà fondamento del dialogo tra cittadini e territori, uniti dalla necessità di condividere una risorsa così preziosa. Acquedotto Pugliese è, dunque, particolarmente propenso a favorire il confronto su obiettivi e progetti, destinati a creare nuove opportunità di sviluppo e di integrazione tra tutti i cittadini d’Europa. Avviando e collaborando, peraltro, grazie al suo straordinario patrimonio di conoscenze ed esperienze, a numerosi programmi di sviluppo, valorizzazione e tutela della risorsa idrica con partners istituzionali e privati in tante realtà del continente, e soprattutto dell’area del Mediterraneo. È il nostro contributo, oltre che alla realizzazione e soluzione di interventi e problematiche concrete, alla creazione di una vera e forte identità politica, oltre che culturale e materiale, tra tutti i paesi che si riconoscono nell’Unione Europea”, ha commentato Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese.Durante l’incontro leader regionali, decisori politici, rappresentanti del settore e stakeholder dell'innovazione hanno discusso strategie per lo sviluppo dei talenti, investimenti in competenze e crescita regionale sostenibile. Unanime il riconoscimento delle sinergie e dei risultati derivanti dalla cooperazione interregionale: partnership di successo ed esperienze di apprendimento condivise delle rispettive strategie (#mareAsinistra per la Puglia; CPRDFOP, SRDEII, Business Act Grand-Est e Pacte Ardennes per la regione Champagne Ardenne) hanno sottolineato l'importanza di approcci collaborativi nell'affrontare sfide comuni come la carenza di talenti e le discrepanze di competenze.L’evento ha dato ai relatori nazionali e internazionali intervenuti la possibilità di condividere approfondimenti derivanti dall'assistenza tecnica del Talent Booster Mechanism, evidenziando le strategie implementate in regioni come Grand Est Champagne-Ardenne e Puglia. Discusse, inoltre, le misure politiche idonee ad affrontare la carenza di talenti a livello regionale, esplorando il nesso tra istruzione, formazione e esigenze del mercato del lavoro. Nel dibattito sono risultati centrali, da un lato, l’importanza di promuovere lo sviluppo di competenze di alto valore e investimenti sostenibili per favorire la competitività regionale, dall’altro il principio di rafforzare la cooperazione regionale, mediante una piattaforma per il dialogo e i partenariati interregionali per promuovere obiettivi condivisi. Le lezioni tratte da regioni come la Puglia e Grand Est Champagne-Ardenne servono da esempi di come gli sforzi interregionali possano creare un percorso di apprendimento comune.