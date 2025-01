Il Salento incontra il Gargano al Festival del Teatro Popolare

VICO DEL GARGANO – Attrici e attori salentini saranno protagonisti del secondo appuntamento stagionale col Festival del Teatro Popolare del Gargano. Sabato 18 gennaio 2025, all’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, sul palco ci sarà la compagnia teatrale Kimera, proveniente da Seclì (Lecce). Alle 19.30, con apertura del sipario alle ore 20.15, il pubblico potrà assistere a “Per un pelo”, opera di G. Imperiale, regia di Giuseppe Miggiano. Una commedia brillante che vedrà in scena Antonio Malagnino, Jonathan Imperiale, Patrizia Casarano, Katiuscia Casarano, Benedetta Fedele, Giovanni Serini, Lucia Antonaci, Antonio Giuranno e Pino Scorrano. Le musiche sono di Antonio Malagnino, scene a cura di Piero Schirinzi e Giovanni Serini, alla direzione di scena Benedetta Fedele.Kimera è una delle compagnie italiane selezionate per il Premio del Festival del Teatro Popolare del Gargano. Sarà una giuria a decretare quali, tra le compagnie in gara, si aggiudicherà il riconoscimento. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 marzo 2025.Sul palco, la vicenda di “Per un pelo” metterà in rilievo la figura di Volpe, un venditore donnaiolo che riesce sempre a nascondere le sue tresche amorose alla moglie. Tra i protagonisti c’è anche Gatto, un artigiano di sani principi morali, segretamente innamorato della signorina Faina, sua segretaria, ma troppo timido per dichiararsi.In una girandola di equivoci e colpi di scena, Volpe e Gatto si ritroveranno complici e amici. “Per un pelo” è una commedia incalzante e dai ritmi frenetici che vede alternarsi sul palco diversi personaggi dai cognomi a dir poco singolari. Dovranno tutti riuscire a districarsi tra segreti, bugie, tradimenti e gli immancabili equivoci dagli effetti esilaranti. La terza edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano è un evento ideato e organizzato dall’APS 'Ncvò Cappà 'Nsciaun”, col sostegno dell’Amministrazione Comunale di Vico del Gargano e il patrocinio dell’ente Provincia di Foggia e della Federazione Italiana Teatro Amatori.