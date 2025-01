Il Sud Italia si prepara alla neve: fiocchi attesi tra Abruzzo, Molise e Puglia

L’inverno si fa sentire in modo deciso, e per le regioni del Sud Italia si prospetta un colpo di scena meteorologico. Gli ultimi aggiornamenti indicano che tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio, la neve potrebbe imbiancare anche le aree costiere di Abruzzo, Molise e Puglia, un evento piuttosto raro ma non impossibile in queste condizioni atmosferiche.

Le cause meteorologiche

La dinamica attuale è caratterizzata dall’arrivo del gelo russo, che favorisce un mix di basse temperature e alta umidità. L’irruzione di aria fredda da est, spinta da correnti gelide, interagendo con il Mare Adriatico, creerà le condizioni ideali per precipitazioni nevose anche a quote molto basse.

Le città costiere come Pescara, Termoli, Foggia, Bari, Brindisi e persino Lecce potrebbero assistere a questo fenomeno, solitamente raro in queste aree.

Dove e quando nevicherà

Secondo i modelli meteorologici più recenti:

Pescara e Termoli : Possibili nevicate deboli ma diffuse, soprattutto nelle prime ore di lunedì 13 gennaio.

: Possibili nevicate deboli ma diffuse, soprattutto nelle prime ore di lunedì 13 gennaio. Foggia : Alta probabilità di fiocchi visibili e accumuli modesti.

: Alta probabilità di fiocchi visibili e accumuli modesti. Bari : Suggestiva possibilità di nevicate nel centro città.

: Suggestiva possibilità di nevicate nel centro città. Brindisi e Lecce: Anche il Salento potrebbe vedere i fiocchi, sebbene con probabilità di accumuli molto bassa.

Le precipitazioni inizieranno nella giornata di domenica 12 gennaio con un calo drastico delle temperature, mentre la notte tra domenica e lunedì sarà cruciale per vedere la neve.

Un fenomeno raro per il Sud

Eventi di questa portata sono insoliti per il Sud Italia, specialmente per le città costiere pugliesi. Solitamente, il Mare Adriatico e il Mediterraneo mitigano gli effetti delle correnti fredde. Tuttavia, condizioni eccezionali come quelle previste — con aria gelida che incontra umidità — possono portare neve in zone non abituate a questo spettacolo invernale.

Prepararsi al freddo e ai fiocchi

I cittadini delle aree interessate dovrebbero aspettarsi un calo significativo delle temperature, con minime vicino allo zero, e prestare attenzione ai possibili disagi legati al gelo e alla neve. Nonostante il fascino di un paesaggio innevato, è importante adottare le precauzioni necessarie, soprattutto per chi si sposta su strade potenzialmente ghiacciate.

Gli esperti continueranno a monitorare l’evoluzione delle correnti fredde per fornire aggiornamenti più precisi. Tuttavia, per gli amanti della neve, questo potrebbe essere un evento memorabile per il Sud Italia.