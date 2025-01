'In Oriente la sua stella', il Natale della Tradizione di scena a Sant’Irene con 'La Notte della Taranta'

LECCE - L’evento culminante della rassegna “” si terrànella suggestiva cornice della, nel cuore del centro storico di Lecce. Il concerto, che chiuderà la serie di attività culturali promosse dain collaborazione con lae il, vedrà protagonista l'e il corpo di ballo della

Il titolo del concerto, “In Oriente la sua stella – La Notte dei Magi”, richiama l’atmosfera magica e spirituale del Natale, con un programma ricco di canti, balli e musiche tradizionali, che spazieranno dalla devozione religiosa alla cultura popolare salentina.

Un programma ricco di tradizione e spiritualità

Sul palco, accompagnati dai suoni tradizionali della taranta, si esibiranno il noto cantante Antonio Amato (voce), Consuelo Alfieri (voce e organetto), Nico Berardi (fiati), Roberto Gemma (fisarmonica), Gioele Nuzzo (tamburello), Giuseppe Astore (violino), e i ballerini Fabrizio Nigro e Serena Pellegrino. Completano il quadro gli zampognari dell’Alta Murgia, che daranno vita a un repertorio devozionale e natalizio.

Tra i brani in programma, alcuni dei più iconici canti della tradizione salentina, tra cui: “Ave Maria”, “Le pittule” (testo di don Franco Lupo), “La Lampara” (di don Tonino Bello), “Pedimmu” (ninna nanna in griko), “Sia benedetto ci fice lu mundu”, “Pastorale di Gallipoli”, “Kalò Bambinuddhi” (canto in griko), e “Mamminieddhu zuccaratu”.

Le altre attività della rassegna “Natale a Lecce”

La rassegna “Natale a Lecce” si concluderà il 6 gennaio, ma sono ancora disponibili tante opportunità per vivere la magia natalizia in città.

Gobomapping “Luce di Natale” : visibile sulla facciata dell’ Antico Seminario di Piazza Duomo, questo spettacolo di luci incanta ogni sera grazie al supporto tecnico di XCube3D .

Videomapping “Chiostro di luce – Magia di Natale” : nel chiostro dell’Antico Seminario, a cura di Arte Amica , con proiezioni artistiche in funzione dalle 17 alle 21.

Tour in compagnia delle guide ufficiali di ArtWork : a partire dalle 11, i tour guidati sono ancora attivi fino al 6 gennaio, con visita in lingua inglese disponibile solo domani . Il punto di partenza è nel chiostro dell’Antico Seminario.

Laboratori di cartapesta per bambini: a Palazzo Scarciglia, i laboratori per bambini dagli 8 ai 13 anni sono in programma domani dalle 16 alle 18.

Info e biglietti

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.artworkcultura.it o contattare il numero 0832.1827289 (domani dalle 10 alle 16).

Concludendo, domani sera il concerto "In Oriente la sua stella" rappresenta un'occasione unica per vivere il Natale in una delle città più affascinanti del Salento, con la tradizione della La Notte della Taranta che incontra il repertorio natalizio, regalando emozioni e riflessioni in un contesto davvero speciale.