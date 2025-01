Incidente in palestra: 39enne precipita durante l’allenamento, ricoverato in codice rosso

PUTIGNANO - Un grave incidente si è verificato in una palestra, dove un uomo di 39 anni è precipitato al suolo mentre si allenava. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata causata da una distrazione, che ha fatto perdere all’uomo l’equilibrio.

Soccorsi immediati

I presenti in palestra hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza Mike 118 della postazione di Turi, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo, stabilizzandolo sul luogo dell’incidente. Successivamente, il 39enne è stato trasportato a sirene spiegate al Policlinico di Bari in codice rosso, data la gravità delle sue condizioni.

Accertamenti in corso

Le Forze dell’Ordine sono intervenute per raccogliere elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza all’interno della struttura.