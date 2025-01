Champions League: Bruges e Juventus pareggiano 0-0, bianconeri ai playoff ma fuori dalle prime otto

Juventus fb

In Belgio, la Juventus non è andata oltre lo 0-0 contro il Bruges in una partita valida per la settima giornata di Champions League. Un risultato deludente per i bianconeri, che dopo un primo tempo scialbo hanno provato a reagire nella ripresa, creando alcune occasioni senza però riuscire a trovare la rete.

Un'occasione mancata

Nonostante il maggiore dinamismo mostrato nella seconda frazione di gioco, la Juve non è riuscita a concretizzare le azioni offensive, sprecando l’opportunità di guadagnare punti preziosi per il passaggio diretto ai quarti di finale.

Fuori dalle prime otto

Con questo pareggio, il terzo del loro percorso europeo, i bianconeri accedono comunque ai playoff, ma il piazzamento non tra le prime otto li costringe a un cammino più complicato per proseguire nella competizione.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca e pone interrogativi sulla capacità della squadra di Thiago Motta di esprimere al meglio il proprio potenziale nei momenti decisivi del torneo.