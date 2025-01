Incidente sulla A14 tra Andria e Trani: due feriti gravi e traffico bloccato

ANDRIA - È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sul tratto dell’autostrada A14, tra Andria e Trani, in direzione Pescara. Coinvolti nello scontro un tir e un’auto, per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri dell’utilitaria, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria. Illeso, invece, il conducente del tir.

Traffico bloccato e deviazioni

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, causando lunghe code di circa quattro chilometri. Autostrade per l’Italia ha disposto l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, consigliando agli automobilisti diretti verso Pescara di seguire un percorso alternativo:

Proseguire sulla provinciale 238 in direzione Trani.

Continuare sulla statale 16 Adriatica verso Foggia.

Rientrare in autostrada alla stazione di Andria.

Interventi in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e il personale di Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità.