Juve e Atalanta, pari e rimpianti: al Gewiss Stadium finisce 1-1

Atalanta fb

BERGAMO - La sfida tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium si chiude con un pareggio che serve poco a entrambe. La partita è vivace, con i bianconeri che passano in vantaggio grazie a un guizzo di Kalulu, ma i nerazzurri trovano il pareggio con Retegui, bravo a sfruttare una delle poche vere occasioni concesse dalla retroguardia juventina.Per l’Atalanta, il terzo pareggio consecutivo in campionato è un segnale d’allarme. La squadra di Gasperini, nonostante il solito spirito combattivo, sembra accusare una mancanza di brillantezza nei momenti decisivi. Il punto guadagnato non cambia di molto la classifica: i nerazzurri restano a 4 punti dalla vetta, dove il Napoli continua a correre. A quattro giorni dallo scontro diretto contro i partenopei, l’Atalanta si trova a dover gestire non solo un distacco significativo, ma anche il possibile allungo dell’Inter, che, vincendo i due recuperi, potrebbe portarsi addirittura a +8.Dall’altra parte, la Juventus di Thiago Motta non riesce a sfatare il tabù dei pareggi. Quello di Bergamo è il 13° pari stagionale in Serie A su 20 partite disputate. I bianconeri, ancora una volta, si lasciano sfuggire la vittoria dopo essere passati in vantaggio, e i due punti persi al Gewiss Stadium portano a 14 il totale di quelli dilapidati in situazioni di vantaggio. Un dato impressionante, che condanna la Juventus a mancare nuovamente l’aggancio al quarto posto occupato dalla Lazio, distante ora due punti.La prossima sfida contro il Milan, risalito a -5 con una gara in meno, si preannuncia delicatissima per una Juventus che continua a pagare caro i suoi limiti di gestione nei momenti cruciali.Il pareggio del Gewiss Stadium conferma le difficoltà di due squadre che, per ragioni diverse, stanno vivendo un momento di rallentamento. L’Atalanta è chiamata a ritrovare smalto per restare agganciata alla lotta per il titolo, mentre la Juventus deve invertire la rotta per non scivolare ulteriormente indietro in classifica. Le risposte dovranno arrivare presto, perché il campionato non aspetta.