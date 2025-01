La Magia dell’Inverno in Puglia: tradizioni e paesaggi incantati

BARI – La Puglia si rivela una terra da vivere tutto l’anno, anche d’inverno, grazie a “La Magia dell’Inverno in Puglia”, un ciclo di eventi unici che stanno già conquistando partecipanti da ogni parte d’Italia. L’iniziativa, organizzata da Loliv con il supporto dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE, ha preso il via il 5 gennaio con un successo travolgente.

Esperienze Autentiche e Sostenibili

Gli eventi, pensati per piccoli gruppi e a partecipazione gratuita, offrono una connessione profonda con la cultura e le tradizioni locali. Il programma prevede lezioni di cucina contadina, laboratori di ceramica e cartapesta, visite guidate teatralizzate e degustazioni di prodotti tipici.

“Vogliamo raccontare una Puglia che si può vivere tutto l’anno,” spiega Claudio Cerabino, CEO & Founder di Loliv. “Questi eventi mettono in dialogo visitatori e comunità locali, svelando tradizioni e storie lontane dai classici circuiti turistici. È in queste esperienze che si ritrova l’anima autentica della nostra regione.”

Custodi della Tradizione

Il cuore degli appuntamenti sono le persone che raccontano la Puglia con la loro passione e il loro talento. Dai ceramisti di Grottaglie agli artigiani della cartapesta di Putignano, fino agli chef che condividono i segreti della cucina contadina, ogni esperienza è un viaggio nel tempo e nelle tradizioni.

“Bellissima esperienza! Una giornata da ricordare,” racconta Patrizia, partecipante alla tappa barese. “Bari e il nostro territorio hanno bisogno di progetti come questi!”

Date e Appuntamenti Imperdibili

Ecco i prossimi appuntamenti:

11 gennaio – Bari : Lezione di dolci pugliesi & visita teatralizzata su San Nicola

: Lezione di dolci pugliesi & visita teatralizzata su San Nicola 18 gennaio – Grottaglie : Laboratorio di ceramica, degustazione di prodotti tipici & esplorazione della gravina

: Laboratorio di ceramica, degustazione di prodotti tipici & esplorazione della gravina 19 e 25 gennaio – Putignano : Laboratorio di cartapesta & rappresentazione del rito delle Propaggini

: Laboratorio di cartapesta & rappresentazione del rito delle Propaggini 1 febbraio – Grottaglie : Laboratorio di ceramica & degustazione di prodotti tipici

: Laboratorio di ceramica & degustazione di prodotti tipici 2 febbraio – Pezze di Greco: Lezione di cucina contadina & visita al Museo della Civiltà Contadina

Partecipazione Gratuita con Prenotazione Obbligatoria

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati a 15 partecipanti per incontro. Alcune date sono già sold out. Per partecipare, è necessario prenotare compilando il modulo online sui canali ufficiali di Loliv (Instagram e Facebook: @experience.loliv).

📞 WhatsApp: +39 375 830 4969

✉️ Email: booking@loliv.it

🌐 Sito web: loliv.it

Un inverno da vivere in Puglia

“La Magia dell’Inverno in Puglia” sta riscrivendo il concetto di turismo stagionale, mostrando che il fascino della regione non conosce stagioni. Un viaggio tra arte, sapori e paesaggi autentici per riscoprire la Puglia sotto una luce nuova.