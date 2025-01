Emiliano visita la mostra fotografica nello stabilimento Merck di Bari-Modugno: “Un’eccellenza che valorizza la Puglia”

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato il sito produttivo di Merck nella zona industriale di Bari-Modugno, dove dal 18 novembre scorso è allestita una mostra fotografica dal titolo “Scienza e tecnologia per creare valore: il contributo di Merck in Puglia”. L’evento si è svolto alla presenza di Ramón Palou de Comasema, presidente e amministratore delegato di Merck Italia, e di altri rappresentanti dell’azienda.

La mostra fotografica: il viaggio di un farmaco

La mostra racconta il percorso di un farmaco, dalla sua creazione in laboratorio fino al momento in cui raggiunge i pazienti. Un progetto che intende valorizzare il lavoro di ricerca e innovazione svolto all’interno dello stabilimento pugliese, fiore all’occhiello del polo manifatturiero farmaceutico.

Le dichiarazioni di Michele Emiliano

“Mi ha fatto particolarmente piacere visitare questa interessante mostra e incontrare dirigenti e dipendenti di un’eccellenza che rappresenta il cuore della ricerca e della produzione farmaceutica in Puglia”, ha dichiarato Emiliano. “Merck non è solo un’azienda, è un orgoglio per i tanti giovani pugliesi che lavorano qui, contribuendo alla crescita del Pil regionale e allo sviluppo scientifico del nostro territorio.”

L’impatto economico e sociale di Merck in Puglia

Lo stabilimento Merck di Bari-Modugno impiega direttamente 380 persone e ne sostiene indirettamente altre 221, per un totale di oltre 534 occupati. Con un export verso oltre 150 Paesi, Merck rappresenta il 7% dell’intero export della Regione Puglia ed è la prima azienda esportatrice della provincia di Bari.

Le parole di Ramón Palou de Comasema

“Noi di Merck crediamo fortemente nell’innovazione e negli investimenti che migliorano la competitività dell’Italia. La Puglia è una regione strategica per la nostra azienda, e vogliamo continuare su questa strada, consapevoli dell’importante contributo che possiamo offrire al territorio”, ha affermato il presidente di Merck Italia.

Un incontro strategico per il futuro

Oltre a Emiliano e Ramón Palou de Comasema, all’incontro hanno partecipato Annalisa Calvano, direttrice dello stabilimento Merck, Luca Bonvissuto, pricing director Merck Italia, e Maria Foti, government & public affairs manager Merck Italia.