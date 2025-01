La scossa di Conceição: il Milan ribalta la Juve e vola in finale

RIAD - Il Milan di Conceição, se non altro, ha trovato la scossa giusta nel risultato. Dopo un primo tempo fra i peggiori della stagione, i rossoneri sono riusciti a ribaltare la Juventus nella ripresa e a conquistare il pass per il derby contro l’Inter, ultimo atto della Supercoppa di Lega. Un epilogo che sembrava impossibile dopo 45 minuti iniziali in cui la squadra milanista è apparsa macchinosa, priva di idee e completamente incapace di creare pericoli reali, tanto da non centrare nemmeno una volta lo specchio della porta.La Juventus aveva approfittato di questo blackout rossonero con il gol di Yildiz, che al termine della prima frazione aveva legittimato il vantaggio bianconero. Nella ripresa, però, il copione è cambiato. Dopo alcune occasioni per la Juve – che avrebbe potuto chiudere virtualmente il match – il Milan ha finalmente alzato il baricentro e trovato l’incisività necessaria.Il pareggio è arrivato con un rigore trasformato da Pulisic, concesso per un fallo di Locatelli sull’americano. Pochi minuti dopo, un rocambolesco autogol di Gatti, su un cross teso di Musah, ha completato la rimonta. Con il vantaggio acquisito, Conceição ha optato per una difesa a cinque, proteggendo Maignan e mantenendo intatto il risultato fino al triplice fischio.Non si può certo dire che questo Milan sia migliorato sul piano del gioco. Le difficoltà in fase di costruzione e manovra restano evidenti, ma la vittoria contro la Juve rappresenta un’iniezione di fiducia importante. Ora, per sognare il primo trofeo della stagione, i rossoneri dovranno superare il prossimo ostacolo, probabilmente il più arduo: l’Inter.Un derby che sa già di resa dei conti e di occasione per rilanciarsi definitivamente.