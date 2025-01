Dal 7 gennaio la nuova edizione di 'Primo appuntamento'' con Flavio Montrucchio

Su Real Time il nuovo anno fa battere il cuore con gli appuntamenti al buio dell’iconico dating “PRIMO APPUNTAMENTO”, che ha ormai superato il traguardo delle dieci stagioni (considerando anche gli spin off Crociera e Hotel) e che brilla con la conduzione dello storico padrone di casa Flavio Montrucchio: l’edizione classica riparte martedì 7 gennaio alle 21:30.

Siamo sempre nella elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, protagonisti sono nuovi concorrenti, rigorosamente single, che si mettono in gioco per un appuntamento al buio in cui trovare l’anima gemella o semplicemente una compagnia tutta da approfondire. Le loro storie personali, l’attesa, i desideri, le impressioni durante e dopo l’incontro, sono gli ingredienti a contorno della cena vera propria, ripresa in tempo reale da telecamere nascoste.

Quest’anno l’ambiente è scaldato dalla musica di sottofondo di un pianista in sala, mentre Flavio, l’anima del ristorante, accoglie gli ospiti all’ingresso, scambia due parole con loro, li accompagna al bancone dove il barman Mauro è pronto ad offrire l’aperitivo, li congeda all’uscita.

E alcune puntate avranno un tema speciale, tra cui una serata in maschera dove tutti, Flavio, ospiti e brigata, saranno travestiti; una con un illusionista che stupirà gli ospiti con trucchi e magie per sciogliere l’atmosfera; una in cui i single si sottoporranno a giochi per svelare via via aspetti di sé.

Primo Appuntamento si conferma un faro per il racconto delicato e ironico dell’amore in tutte le sue infinite declinazioni, tanto da conquistarsi una divertente parodia diventata virale sui social, e torna a far battere i cuori con la sua perfetta sintesi di romanticismo, leggerezza e inclusività.

“PRIMO APPUNTAMENTO” (20 episodi x 75’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Puntate disponibili in anteprima streaming su discovery+.