L’alta formazione in Food & Beverage Management arriva in Puglia grazie all’accordo tra AIFBM e Gruppo FORTIS

Arriva in Puglia il corso di alta formazione in Food & Beverage Management, destinato a diventare, grazie alla presenza di docenti di eccellenza nel settore, un'esperienza formativa senza precedenti nella regione. Si tratta di un percorso consolidato, già attivo da anni in Lombardia, che forma figure professionali altamente qualificate, pronte a inserirsi nelle più importanti aziende del settore.





L’annuncio arriva dal Gruppo FORTIS di Fasano, che ha siglato un accordo strategico con l’Associazione Italiana Food & Beverage Management (AIFBM). Questo progetto mira a contribuire allo sviluppo degli standard qualitativi del settore turistico in Puglia, una realtà in costante crescita.





"La mission del Gruppo FORTIS è chiara: migliorare il tessuto sociale e culturale delle comunità locali" sottolinea Francesco Joseph Pagnelli, direttore generale del Gruppo "Con questo accordo portiamo in Puglia professionisti del Food & Beverage, che condivideranno la concretezza di esempi pratici e le loro esperienze nel settore. Specializzarsi nel proprio settore di riferimento è il segreto del successo lavorativo".





"L’Associazione Italiana F&B Manager ha lo scopo di elevare il livello e il prestigio professionale dei Food & Beverage Manager, nonché di promuoverne l’aggiornamento continuo e la crescita professionale" spiega Nicola Di Munno, Vicepresidente Nazionale con delega al Sud Italia "Il Food & Beverage Manager è responsabile di tutte le attività di ristorazione, dalla gestione economica dei servizi alla selezione e organizzazione del personale, fino all’approvvigionamento, al controllo della qualità e alla distribuzione di cibi e bevande. La partnership con il Gruppo FORTIS si propone di formare nuove figure professionali e di aggiornare le competenze di chi già opera nel settore alberghiero e della ristorazione".





Il corso rappresenta un’opportunità unica per rendere il mercato del lavoro turistico sempre più competitivo e specializzato, puntando a raggiungere standard di eccellenza sempre più elevati. Le lezioni si svolgeranno in aula, con il corso certificato dall’AIFBM, associazione professionale di riferimento per chi opera nel settore della ristorazione e dell’hotellerie, sia in Italia che all’estero. L’AIFBM è l’unica realtà in Italia in grado di certificare le competenze dei professionisti specializzati in Food & Beverage Management, attraverso percorsi di formazione innovativi e all’avanguardia.





Con questa iniziativa, la Puglia si conferma un territorio di grande interesse, che punta a diventare un punto di riferimento per la formazione di manager altamente qualificati, pronti ad affrontare le sfide future del settore. Al termine del percorso, i partecipanti avranno accesso a un’esclusiva rete di networking, favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze con altri professionisti e promuovendo collaborazioni strategiche. Le preiscrizioni per la prima edizione del corso in Puglia sono già aperte, offrendo agli interessati la possibilità di garantirsi un posto in questa iniziativa di alto profilo.