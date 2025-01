L'Associazione Aristocrazia Europea invita alla celebrazione in suffragio di Francesco II di Borbone, "Servo di Dio"

BARI - In questo giorno speciale, dedicato al rispetto reciproco e alla celebrazione della fede cristiana, l'Associazione Aristocrazia Europea desidera rivolgere un caloroso invito a tutti i fedeli. Uniti nello spirito della preghiera e del ricordo, vi invitiamo a partecipare alla Santa Messa in suffragio di Francesco II di Borbone, riconosciuto come "Servo di Dio" e esempio di bontà e altruismo nel suo tempo.

Francesco II, ultimo re del Regno delle Due Sicilie, è stato un uomo profondamente ispirato dai valori cristiani. Cresciuto sotto la guida amorevole di una zia e di un sacerdote, che gli inculcarono il ragionamento basato sulle parole di Cristo, visse la sua vita ispirandosi costantemente al Vangelo.

Tra le sue opere più significative ricordiamo la fondazione dell'Ospedaletto per i bambini, un'iniziativa nata dal suo desiderio di prendersi cura dei più fragili. Francesco II si distinse anche per la riduzione delle tasse a favore dei cittadini e per la sua disponibilità ad ascoltare le necessità del popolo: ogni giovedì della settimana, infatti, incontrava chiunque desiderasse parlare con lui, accogliendo con umiltà e attenzione i loro cuori e le loro preoccupazioni.

La celebrazione della Santa Messa, che si svolgerà con gioia e devozione, sarà officiata da Don Silvio nella Chiesa di San Domenico a Molfetta (BA). L’appuntamento è per il 14 febbraio 2025 alle ore 18:30.

Ringraziamo tutti i fedeli cristiani e i patrioti che condividono con noi il ricordo di Francesco II e l’amore per la storia e la fede del Regno delle Due Sicilie. La vostra presenza sarà testimonianza di unione e di rispetto verso una figura che ha saputo incarnare i valori cristiani nel governo e nella vita quotidiana.

Con fede e speranza, L'Associazione Aristocrazia Europea.