Trump promette un nuovo corso per gli Stati Uniti: economia, politica estera e giustizia al centro del suo discorso

MIAMI - Donald Trump, nel suo primo intervento da presidente ufficialmente eletto, ha delineato le priorità del suo nuovo mandato, spaziando dall’economia alla politica estera, fino alle questioni giudiziarie e alla NATO.

Economia: inflazione e trivellazioni

"Abbiamo un'inflazione a livelli mai visti prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale," ha dichiarato Trump. Tra i punti chiave c’è il rilancio delle trivellazioni offshore, bloccate dalla presidenza Biden. "Cancellerò immediatamente il divieto. I prezzi dell'energia scenderanno a livelli mai visti," ha promesso.

Durante il discorso, Trump ha annunciato un investimento da 20 miliardi di dollari da parte degli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo di centri dati in tutto il Paese, con l’obiettivo di migliorare le capacità dell’intelligenza artificiale.

Politica estera: leader globali e conflitti

Il presidente ha criticato aspramente l’eredità della presidenza Biden in politica estera: "Il ritiro dall’Afghanistan ha ispirato la Russia a invadere l’Ucraina." Trump ha previsto un’intensificazione del conflitto ucraino e ha sottolineato i rapporti costruiti con i leader globali, menzionando anche un recente incontro con la premier italiana Giorgia Meloni.

Inoltre, ha annunciato una linea dura contro Hamas: "Se gli ostaggi israeliani non verranno liberati entro il 20 gennaio, il Medio Oriente vedrà l’inferno."

Giustizia: vittoria sui processi

Trump ha definito la sua vittoria nei procedimenti giudiziari una dimostrazione della sua innocenza: "Ho sconfitto Jack Smith, è una persona folle. Non ho fatto nulla di sbagliato, e questo è chiaro perché sono qui a parlare con voi." Ha poi ribadito l’intenzione di concedere la grazia agli imputati coinvolti nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Relazioni internazionali: Canale di Panama e Groenlandia

Trump ha criticato la decisione di restituire il Canale di Panama e non ha escluso un intervento per riprenderne il controllo, definendolo "cruciale per la sicurezza economica." Ha anche annunciato possibili dazi contro la Danimarca per acquisire la Groenlandia.

NATO: aumento della spesa militare

Sulla NATO, Trump ha chiesto agli alleati di aumentare la spesa militare al 5% del Pil: "Possono permetterselo."