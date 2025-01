Lecce: domani a Linea Verde la scuola Galilei-Costa-Scarambone vincitrice del "Nobel" con Elisa Isoardi

Il Galilei-Costa-Scarambone ha vinto il World’s Best School Prize grazie ai giovani della startup sociale antibullismo Mabasta





LECCE - La bellezza e l’innovazione del Salento saranno protagoniste su Rai 1 domani, sabato 4 gennaio, alle ore 12.30, nella puntata di Linea Verde Italia. Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, porterà i telespettatori in un viaggio tra tradizione e tecnologia, raccontando la vocazione sostenibile di Lecce e dei suoi dintorni.





Tra le belle storie previste vi è anche quella dell’Istituto "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce che recentemente è salita agli onori della cronaca internazionale in quanto la scuola è risultata vincitrice assoluta del World’s Best School Prize nella categoria "Supporting Healthy Lives", meglio conosciuto come il premio "Nobel" delle scuole. La bella e brava Elisa Isoardi ha visitato la scuola e ha incontrato il docente di auto-imprenditorialità giovanile Daniele Manni, il fondatore e team leader della startup sociale antibullismo "Mabasta" Mirko Cazzato e i giovanissimi curatori di Sportzine Francesco Pio Manca e Filippo Milanese. Orgogliosa e onorata la dirigente della scuola leccese, Gabriella Margiotta.





Oltre alla prestigiosa scuola salentina, la puntata prevede anche il racconto di un progetto di educazione ambientale che coinvolge l’intera città di Lecce e mira a incentivare l’uso dei mezzi pubblici attraverso un mix di musica, reading letterari e guide turistiche. Una visita all’Orto Botanico dell’Università del Salento, dove una rivoluzionaria tecnologia sensoristica basata su fibre ottiche, sviluppata al CERN di Ginevra, viene utilizzata per la tutela della biodiversità. Escursioni marine e salvaguardia ambientale insieme alla Guardia Costiera di Gallipoli per esplorare le acque cristalline dell’area marina protetta di Porto Cesareo. Una tappa presso il 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Galatina. Qui, attraverso il pallone sonda automatizzato, verrà mostrato come si raccolgono dati in verticale per le previsioni climatiche. La scoperta di un percorso ciclo-pedonale di rigenerazione urbana a Nardò, dove si possono ammirare ben 18 murales di grande impatto artistico. Una start-up rivoluzionaria fondata da due giovani che hanno ideato sneakers riciclabili all’infinito, una soluzione unica nel settore della moda sostenibile. Infine, le due conduttrici concluderanno il loro viaggio in un bar speciale, dove le barriere architettoniche e sociali non esistono, offrendo un esempio concreto di inclusione e convivialità.





La storia del Premio: a giugno 2024 l’istituto "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce è stato selezionato nella Top 10 dei "World’s Best School Prizes", nella categoria "Supporting Healthy Lives" (a supporto del benessere degli studenti). Successivamente, a settembre, la giuria internazionale ha selezionato ulteriormente la scuola pugliese nel più ristretto giro dei Top 3 (insieme ad una scuola di Singapore ed una di Londra) per poi, ad ottobre, scoprire che la scuola pubblica italiana è risultata vincitrice assoluta nella sua categoria (sono cinque le categorie).





Il progetto con cui il "Galilei-Costa-Scarambone" è stato selezionato dalla giuria internazionale si chiama Mabasta, nato dopo che gli studenti sono rimasti particolarmente turbati e colpiti dal tentativo di suicidio di una 12enne di Pordenone a causa del bullismo. L’iniziativa, ottimamente curata e guidata dal 23enne team leader Mirko Cazzato, sostiene una strategia proattiva anti-bullismo e ha già coinvolto oltre 35.000 studenti in tutta Italia con il suo "Modello Mabasta". Oltre alla dirigente della scuola, Gabriella Margiotta, i ragazzi sono seguiti dal docente di auto-imprenditorialità sociale Daniele Manni.