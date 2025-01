Lecce, giovedì 30 gennaio incontro dal titolo 'Comprendere per curare. Il dolore: sofferenza o resilienza?'

- Giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 17.30, nell’Aula 7 dell’Edificio 6 del Complesso Studium 2000, in via di Valesio a Lecce, si terrà l’incontro dal titolo "Comprendere per curare. Il dolore: sofferenza o resilienza?", un evento che intende esplorare le molteplici sfaccettature del dolore, tra sofferenza e capacità di resilienza. L’iniziativa, organizzata dall’Università del Salento, vedrà la partecipazione di esperti del settore medico, istituzioni e protagonisti della società civile, creando un’occasione di riflessione e confronto su temi di grande attualità e impatto sociale ed affrontando il tema del dolore visto non solo come un momento difficile dell'esistenza umana, ma anche come straordinaria opportunità di crescita.