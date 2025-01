Lecce pronto alla sfida contro il Cagliari alla “Unipol Domus Arena”

LECCE – Domani pomeriggio alle ore 15 il Lecce affronterà il Cagliari nella ventunesima giornata di Serie A, in una sfida cruciale per entrambe le squadre.

Obiettivi opposti: salvezza e risalita

I salentini, reduci dall’importante vittoria per 3-1 contro l’Empoli al “Castellani”, cercano altri tre punti per avvicinarsi alla salvezza. Il Cagliari, invece, dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan al “Meazza”, punta al successo per lasciare il terzultimo posto e risollevare le proprie sorti in classifica.

Le formazioni

L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: Banda, Rafia e Berisha sono indisponibili per infortunio. Per sopperire, Giampaolo schiererà Helgason e Pierret sulle fasce, con Pierotti in cabina di regia. In attacco confermata la coppia Krstovic-Morente.

Per il Cagliari, il tecnico Davide Nicola non potrà contare su Luvumbo, fermato da problemi muscolari. Sulle fasce giocheranno Makoumbou e Zortea, mentre Felici sarà il trequartista alle spalle di Viola e Piccoli.

Designazione arbitrale

La partita sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, che avrà il compito di mantenere il controllo in una sfida delicata per la classifica di entrambe le squadre.

Ultimo precedente

Nell’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A a Cagliari, il 5 maggio 2024, il match si concluse con un pareggio per 1-1. I sardi passarono in vantaggio nel primo tempo al 26’ con Mina, ma i salentini trovarono il pareggio nel secondo tempo al 39’ grazie a Krstovic, che sarà protagonista anche domani.

Con la salvezza e la risalita in classifica in gioco, la sfida alla “Unipol Domus Arena” promette spettacolo e intensità.