Il Cerignola supera il Giugliano 3-1 al “De Cristofaro”

GIUGLIANO – Nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C, l’Audace Cerignola conquista un’importante vittoria per 3-1 contro il Giugliano, consolidando il terzo posto in classifica con 42 punti.

Primo tempo movimentato

La gara si accende al 17’, quando Paolucci porta in vantaggio il Cerignola con un tocco preciso di destro su assist di Achik. Il Giugliano non si fa attendere e trova il pareggio al 24’ grazie a un rigore trasformato da Padula, concesso per un fallo del portiere Saracco sullo stesso attaccante campano.

I padroni di casa sfiorano il sorpasso al 27’ con un’altra occasione di Padula e al 36’ con Peluso, che non riesce a concretizzare. L’equilibrio si spezza al 43’, quando il Giugliano resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Oyewale, sanzionato per proteste.

Secondo tempo decisivo

Il Cerignola approfitta della superiorità numerica e al 7’ della ripresa torna avanti con una splendida girata al volo di sinistro di Coccia, ancora su cross di Achik.

Nonostante l’inferiorità, il Giugliano prova a reagire con un’occasione di Njambe al 22’, ma senza successo. Il Cerignola sfiora il tris al 25’ con Salvemini, il cui tiro di sinistro si stampa sul palo.

La rete della sicurezza arriva al 40’: Volpe, con un colpo di testa su cross di Paolucci, chiude definitivamente la partita sul 3-1 per i pugliesi.

Situazione in classifica

Grazie a questa vittoria, il Cerignola consolida il terzo posto con 42 punti, continuando la sua corsa nelle zone alte della classifica. Il Giugliano, invece, resta all’ottavo posto con 31 punti, raggiunto dal Catania.

La gara ha confermato l’ottimo momento di forma della squadra ofantina, che si candida a essere una delle protagoniste di questa stagione nel girone C di Serie C.