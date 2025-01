Lecce: scompare all'improvviso il professor Carmelo Spadola

LECCE - Con profonda tristezza, l’Università del Salento annuncia la scomparsa del professor Carmelo Spadola, ricercatore in Letteratura spagnola, avvenuta il 5 gennaio 2025 nella sua Pozzallo (RG).

Il professor Spadola era entrato a far parte della comunità accademica dell’Università del Salento il 31 ottobre 2022, portando con sé una vasta esperienza e una straordinaria passione per la ricerca e l’insegnamento. Dopo una serie di incarichi a contratto a partire dall’anno accademico 2019/20, il suo talento e il suo impegno lo avevano condotto a vincere il concorso per ricercatore, coronando un percorso di eccellenza accademica. Formatosi presso le università di Catania, Palermo e Firenze, aveva ottenuto nel 2016 il dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e Culture Comparate sotto la guida delle professoresse Ana Tobío e Martha Canfield, discutendo una tesi innovativa sul paesaggio letterario delle scrittrici uruguaiane del Novecento.

Autore di saggi critici, traduzioni e monografie, il professor Spadola aveva insegnato in numerosi atenei italiani, tra cui Firenze, Catania, Calabria, Bari, Macerata, Roma Sapienza e Padova, distinguendosi per la versatilità dei suoi interessi di ricerca e per la dedizione agli studenti. La sua esperienza internazionale era arricchita dalla collaborazione come visiting professor presso l’Università di Malaga e dalla partecipazione a prestigiosi convegni in Italia e all’estero. Nel 2020 aveva conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama accademico italiano.

Nonostante la malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto a limitare l’attività didattica, il professor Spadola ha continuato a dimostrare grande determinazione, delegando con cura le sue responsabilità e mantenendo vivo il dialogo con colleghi e studenti.

Dichiarazione del Rettore dell’Università del Salento, Professor Fabio Pollice: «La prematura scomparsa del professor Carmelo Spadola lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità accademica. La sua profonda cultura, il suo entusiasmo e la sua disponibilità verso gli studenti rappresentano un esempio di rara dedizione al mondo dell’istruzione e della ricerca. Ricorderemo il professor Spadola non solo per i suoi straordinari contributi accademici, ma anche per la sua umanità e generosità. A nome di tutta l’Università del Salento, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore.»

L’Università del Salento si unisce al cordoglio di quanti hanno conosciuto e stimato il professor Spadola, mantenendo viva la memoria del suo prezioso contributo accademico e umano.