L’Inclusion Fest da Leverano: ripartono gli eventi dedicati alla cultura dell’inclusione in collaborazione con la regione Puglia

LEVERANO - L'Inclusion Fest continua il suo percorso, un festival dedicato alla celebrazione della diversità e alla promozione dell'inclusione sociale e culturale in tutte le sue sfaccettature. La prima tappa, molto attesa, si è svolta il 16 gennaio 2025 a Leverano, trasformando questa incantevole cittadina pugliese in un punto di incontro per dialoghi, confronti e momenti di condivisione sui temi dell'integrazione. La Regione Puglia ha partecipato attivamente grazie all’intervento del Garante dei diritti delle persone con Disabilità, Antonio Giampietro, e della dott.ssa Valentina Romano, Direttore del Dipartimento Welfare della Regione.L’Inclusion Fest nasce dall’instancabile dedizione della prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e responsabile del Learning Sciences Institute (LSi). Grazie al suo costante impegno nella valorizzazione delle diversità e nell’eliminazione delle barriere sociali, ha preso forma un’iniziativa innovativa e dinamica che unisce momenti di riflessione, attività pratiche e intrattenimento. Il festival si propone di affrontare le sfide legate all’inclusione, con particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, l’accoglienza e la partecipazione attiva. La tappa di Leverano ha rappresentato un passaggio significativo per l’evento, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Università di Foggia, il Comune di Leverano e numerose associazioni locali. Queste sinergie hanno dato vita a un’iniziativa capace di coinvolgere l’intera comunità, generando un’atmosfera di coesione e partecipazione destinata a lasciare un segno profondo in chi vi ha preso parte.“La nuova tappa dell’Inclusion Fest, accolta in una città così culturalmente ricca come Leverano, rappresenta per me una fonte di grande orgoglio e soddisfazione”, dichiara la prof.ssa Toto. “Ogni evento aggiunge un contributo essenziale al nostro cammino verso la costruzione di una società autenticamente inclusiva. Non è solo una questione di sensibilizzazione, ma di creare momenti condivisi in grado di lasciare un’impronta significativa nelle persone. Il nostro scopo è quello di espandere continuamente i confini della consapevolezza collettiva, portando il messaggio dell’inclusione in realtà diverse per stimolare crescita, dialogo e collaborazione. La partecipazione della Regione, attraverso figure istituzionali di rilievo, conferisce non solo una dimensione ufficiale all’evento, ma anche l’idea di un cantiere progettuale aperto e in continua evoluzione”.Il Delegato alla didattica dell’Università di Foggia, prof. Giorgio Mori, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questo evento testimonia l’efficacia della collaborazione tra mondo accademico, istituzioni locali e associazioni, dimostrando come l’integrazione di queste realtà possa produrre un impatto rilevante sulla società. Unire le forze per favorire un confronto aperto e costruttivo è fondamentale per promuovere un avanzamento culturale e sociale in linea con i valori dell’inclusione”.Il programma dell’Inclusion Fest a Leverano si è distinto per la sua varietà e ricchezza, con attività ideate per coinvolgere persone di tutte le età e origini. Sono stati organizzati laboratori scolastici mirati a stimolare la consapevolezza sulla diversità attraverso approcci creativi e interattivi, tavole rotonde e interventi motivazionali con esperti ed educatori, oltre a momenti di intrattenimento pomeridiani caratterizzati da performance artistiche, musica e spettacoli. L’Inclusion Fest non è solo un festival, ma un vero laboratorio all’aperto, dove esperienze diverse si intrecciano per creare un’atmosfera unica e trasformativa. Ogni edizione porta con sé innovazioni e sperimentazioni, rendendo ciascuna tappa un’esperienza unica e irripetibile. “Ogni volta che riceviamo un riscontro positivo – sia da studenti, volontari, famiglie o rappresentanti delle istituzioni – abbiamo la conferma di essere sulla strada giusta”, afferma il prof. Luigi Traetta, responsabile dei corsi di formazione per le attività di sostegno. “Sono convinto che solo attraverso uno sforzo collettivo sia possibile costruire un futuro in cui ogni individuo si senta valorizzato, accolto e parte attiva della società”.L’Inclusion Fest non è semplicemente un evento, ma un’occasione per vivere un’esperienza in grado di ispirare e lasciare un segno. Con il suo mix di contenuti educativi, momenti di dialogo e attività interattive, rappresenta un’opportunità unica per celebrare la ricchezza della diversità e scoprire nuovi percorsi per creare insieme una comunità più inclusiva e accogliente.“Sono profondamente lieto che l’Inclusion Fest, un’iniziativa di eccellenza organizzata dall’Università di Foggia, approdi nel cuore del Salento, a Leverano. Questo comune, tra i primi in Puglia ad aver istituito la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, si conferma un esempio virtuoso di sensibilità e impegno civico. Eventi come l’Inclusion Fest rappresentano momenti preziosi per valorizzare le esperienze più significative in tema di incontro con l’Altro, condividere buone prassi e rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e comunità. L’Inclusion Fest porta con sé un messaggio di apertura e accoglienza che dobbiamo fare nostro per superare barriere fisiche, culturali e sociali”, così afferma il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Dott. Antonio Giampietro, sostenitore dell’iniziativa. Nel dicembre 2024, la Regione Puglia, attraverso l’Ufficio del Garante, ha siglato un accordo per cofinanziare le tappe dell’Inclusion Fest 2025 e offrire il patrocinio a tutte le iniziative collegate. Questo importante passo sottolinea il riconoscimento del significativo valore culturale e dell’impatto sociale che la serie di eventi sta progressivamente ottenendo. La collaborazione tra il Learning Sciences Institute e la Regione Puglia porterà alla realizzazione di attività e risultati concreti, che diventeranno sempre più evidenti nei mesi a venire.“Come amministratori siamo molto onorati di poter ospitare un evento di siffatto calibro. La cosa che ci inorgoglisce particolarmente è che per l'occasione si siano mobilitate le più svariate entità sociali: dal Garante regionale a quello territoriale, dall'Assessorato comunale alla Cultura a quello per i Servizi sociali, dalle associazioni operative sul territorio ai singoli cittadini. Testimonianza questa che per fare realmente inclusione bisogna nutrirsi davvero di diversità e di sensibilità differenti. Bisogna fare rete! Perché nei territori esistono potenzialità inesplorate che spetta a noi scovare e valorizzare per il bene di tutti. Che questa dunque possa essere soltanto una prima, preziosissima occasione di incontro e di scambio collettivo”, aggiunge Paolo Palladino, assessore comunale con delega alla partecipazione cittadinanza attiva. Successivamente, il Comune ha formalizzato la richiesta di un report elaborato dai ricercatori del LSI, frutto dell'analisi dei dati raccolti nei laboratori dedicati all'inclusione e del protocollo "Inclusion for Children". Contestualmente, ha espresso l’auspicio di organizzare un nuovo incontro per approfondire ulteriormente i risultati emersi.Vi aspettiamo a febbraio a Brindisi in Puglia e a marzo a Vasto in Abbruzzo per condividere emozioni, idee e azioni che fanno la differenza. Per ulteriori informazioni, visitate le pagine social dell’Inclusion Fest o contattate il Learning Sciences Institute all’indirizzo email: learningsciencesinstitute@unifg.it.