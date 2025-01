Linea Verde Italia: il viaggio di Elisa Isoardi e Monica Caradonna nella Lecce della tradizione e innovazione

LECCE - Oltre 2,3 milioni di spettatori hanno seguito sabato 4 gennaio la puntata di Linea Verde Italia, il celebre programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, che ha offerto un affascinante viaggio tra le bellezze di Lecce e il suo territorio. La puntata ha esplorato il perfetto equilibrio tra tradizione e tecnologia, mettendo in evidenza la vocazione sostenibile e innovativa della città salentina.

Un’eccellenza mondiale: il “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce

Uno dei momenti più significativi è stato il focus sull’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”, una scuola che si è recentemente aggiudicata il prestigioso World’s Best School Prize nella categoria “Supporting Healthy Lives”. Elisa Isoardi ha visitato l’istituto, incontrando il docente di auto-imprenditorialità sociale Daniele Manni, il giovane team leader della startup sociale antibullismo Mabasta, Mirko Cazzato, e gli studenti Francesco Pio Manca e Filippo Milanese, curatori del progetto Sportzine.

La dirigente scolastica, Gabriella Margiotta, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ottenuto e per l’impatto positivo che il progetto Mabasta continua ad avere, coinvolgendo oltre 35.000 studenti in tutta Italia. Questo “Modello Mabasta” rappresenta una strategia innovativa contro il bullismo, nata dopo un tragico evento che ha scosso gli studenti, e dimostra il potenziale dell’educazione nel combattere problemi sociali.

Tecnologia, ambiente e cultura nel cuore del Salento

Oltre alla scuola leccese, la puntata ha offerto uno sguardo su altre eccellenze del territorio:

Educazione ambientale e mobilità sostenibile : un progetto che coinvolge tutta Lecce, incentivando l’uso dei mezzi pubblici con iniziative che uniscono musica, letture e visite guidate.

: un progetto che coinvolge tutta Lecce, incentivando l’uso dei mezzi pubblici con iniziative che uniscono musica, letture e visite guidate. L’Orto Botanico dell’Università del Salento : qui una tecnologia innovativa, sviluppata al CERN, utilizza fibre ottiche per monitorare e tutelare la biodiversità.

: qui una tecnologia innovativa, sviluppata al CERN, utilizza fibre ottiche per monitorare e tutelare la biodiversità. Guardia Costiera di Gallipoli : escursioni per esplorare l’area marina protetta di Porto Cesareo, sottolineando l’importanza della salvaguardia ambientale.

: escursioni per esplorare l’area marina protetta di Porto Cesareo, sottolineando l’importanza della salvaguardia ambientale. 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Galatina : un approfondimento sull’utilizzo di palloni sonda per raccogliere dati climatici.

: un approfondimento sull’utilizzo di palloni sonda per raccogliere dati climatici. Rigenerazione urbana a Nardò : un percorso ciclo-pedonale arricchito da 18 murales artistici che trasformano la città in una galleria a cielo aperto.

: un percorso ciclo-pedonale arricchito da 18 murales artistici che trasformano la città in una galleria a cielo aperto. Moda sostenibile: la storia di due giovani imprenditori che hanno creato sneakers riciclabili all’infinito, offrendo una soluzione innovativa nel settore della moda green.

Inclusione e convivialità

Il viaggio si è concluso in un bar speciale, simbolo di accoglienza e inclusione, dove le barriere architettoniche e sociali non esistono. Questo luogo rappresenta un esempio concreto di come tradizione, innovazione e solidarietà possano convivere per migliorare la società.

Un messaggio per il futuro

La puntata di Linea Verde Italia non solo ha raccontato le bellezze del Salento, ma ha messo in luce storie di innovazione, resilienza e speranza. Elisa Isoardi e Monica Caradonna hanno offerto al pubblico uno sguardo unico su un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.