Lorenzo Alessio ospite a Fasano per il primo incontro di alta formazione per cuochi stagionali

Un'opportunità gratuita progettata dal Gruppo FORTIS con la partecipazione di chef di fama internazionale





FASANO (BR) – Mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, presso l’Happetito House of Excellence di Fasano, si terrà il primo incontro del programma avanzato di "Formazione per Cuochi Stagionali", un modello di co-progettazione sviluppato in Puglia dal Gruppo FORTIS in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Lorenzo Alessio, Team Coach del Bocuse d’Or Italy Academy, il più prestigioso concorso di cucina al mondo la cui finale mondiale è appena terminata a Lione.





Durante le due giornate organizzate nei locali della nuova sede territoriale del circuito del Gruppo FORTIS, Lorenzo Alessio guiderà i partecipanti nell’approfondimento di tematiche fondamentali per la crescita professionale dei cuochi stagionali, con un focus particolare sulla differenza tra "cuciniere" e "cuoco", evidenziando le competenze che distinguono queste due figure. L’incontro sarà arricchito da un lunch conviviale con eccellenze locali che porteranno i loro prodotti sulla tavola dell’Happetito House.





Oltre a essere docente d’eccezione, lo chef Lorenzo Alessio ricopre il ruolo di direttore tecnico del programma di formazione, che vedrà la partecipazione di altri importanti chef di livello nazionale e internazionale, tra cui Giuseppe Palmisano – Pasticcere innovativo, esperto di grandi lievitati e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, Pierluca Ardito – Executive chef pluripremiato, campione olimpico di cucina calda e allenatore della Nazionale italiana cuochi, Antonio Zaccardi – Chef stellato, con esperienze da Cracco e Crippa, ex executive chef del Pashà, attualmente impegnato in nuovi progetti, Luciano Tona – Cuoco e docente di fama, ex direttore di ALMA e attuale guida dell'Accademia Italiana del Bocuse d’Or, Raffaele De Giuseppe – Executive chef esperto di cucina pugliese, con una carriera tra ristoranti stellati e competizioni internazionali, Francesco Cinquepalmi – Giovane talento della cucina mediterranea, vincitore di numerosi concorsi e attualmente alla Chiusa di Chietri e Francesca Franguelli – Counselor specializzata in comunicazione nonviolenta, che supporta individui e gruppi nello sviluppo personale.





Il Gruppo FORTIS promuove iniziative sociali di interesse comune, sostenendo la crescita individuale e collettiva. L’obiettivo è contribuire a un mercato del lavoro turistico più competitivo e specializzato, garantendo standard sempre più elevati.





Il percorso di formazione avanzata per i cuochi stagionali, quindi, rappresenta un’importante occasione di crescita professionale e personale, grazie alla possibilità di partecipare gratuitamente a incontri formativi di altissimo livello, promuovendo lo scambio, la sinergia e lo sviluppo della comunità culinaria pugliese.