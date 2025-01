Mastrandrea (M5S Bari): "Ritorna Giocattoli in Movimento a Bari"

BARI – Sabato 4 gennaio, Piazza Redentore a Bari ospiterà “Giocattoli in MoVimento”, l’iniziativa solidale promossa dal Movimento 5 Stelle, che punta a raccogliere giocattoli e libri per bambini da destinare a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e altre strutture per l’infanzia.

Come funziona l’iniziativa?

"Chiunque porti due o più giocattoli o libri per bambini – spiega Francesco Mastrandrea, consigliere municipale M5S – potrà sceglierne uno in cambio. Quest’anno i doni raccolti saranno destinati a bambini italiani e stranieri residenti nel Municipio 1 di Bari".

Un gesto per i bambini e per l’ambiente

L’iniziativa non solo mira a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati, ma ha anche un importante valore ecologico. "Riduciamo la produzione di plastica e evitiamo che tanti giocattoli ancora utilizzabili finiscano in discarica. È un gesto che fa bene al cuore e all’ambiente", sottolinea Mastrandrea.

Un appuntamento per tutta la comunità

L’evento si inserisce nell’ambito della campagna nazionale del Movimento 5 Stelle, che da anni promuove attività di solidarietà e sensibilizzazione. Il gazebo sarà attivo per tutta la giornata, offrendo a tutti i cittadini l’occasione di contribuire a una causa importante, restituendo nuova vita a giochi e libri che possono ancora donare gioia.

"Vi aspettiamo numerosi – conclude Mastrandrea – per portare un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e fare un gesto di solidarietà che fa la differenza".