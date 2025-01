Bari, manutenzione straordinaria dell’Arena della Vittoria: a breve gli interventi per il rifacimento degli impianti meccanici, elettrici e di climatizzazione

BARI - È stata pubblicata qualche giorno fa la determina per la stipula del secondo contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro triennale relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’Arena della Vittoria finalizzati al conseguimento dei certificati di idoneità statica ed efficientamento energetico, per un importo complessivo di 3.000.000 di euro.Nel dettaglio, gli interventi previsti dal secondo contratto attuativo, per un importo di 280.000 euro (IVA inclusa), riguarderanno il rifacimento degli impianti meccanici, elettrici e di climatizzazione della struttura.Per quanto attiene alle lavorazione previste, a cura della società geom. Salvatore Capone S.r.l., aggiudicataria dell’accordo quadro, sarà realizzato anche un impianto per la produzione di energia elettrica sostenibile attraverso l’installazione di pensiline fotovoltaiche nell’area riservata al parcheggio delle auto tra lo stadio e le piscine comunali. Inoltre, la riqualificazione dell’Arena della Vittoria, finanziata con fondi del civico bilancio, sarà completata grazie all’impiego di 450.000 euro rivenienti dal fondo “Sport e Periferie” edizione 2024, ottenuti a seguito della candidatura del Comune di Bari all’avviso del dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri: con l’utilizzo di queste risorse sarà possibile sostituire e consolidare il blocco strutturale della tribuna coperta - ormai deteriorata a causa della perdita di efficacia del sistema impermeabilizzante a livello di estradosso e dell’esposizione costante a un ambiente marino aggressivo -, un intervento funzionale al mantenimento delle condizioni di sicurezza per i fruitori del complesso sportivo e di tutela del bene vincolato.“La riqualificazione dello storico impianto sportivo del calcio cittadino procede speditamente - commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Per l’amministrazione comunale rappresenta un intervento fondamentale che consentirà alle realtà sportive della città di disporre di una struttura efficiente e rinnovata nei suoi elementi principali. Un investimento reso ancora più solido dal finanziamento di 3 milioni di euro del bando Sport e Periferie, con cui potremo effettuare interventi molto importanti anche sulle Piscine comunali e sul Palabalestrazzi e che potenzierà queste infrastrutture promuovendo la diffusione della cultura sportiva e restituendo alla città spazi di aggregazione e socialità”.