Melucci: “Il Commissario Ferrarese si assuma tutte le tesponsabilità per Taranto 2026”

TARANTO - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato: “Data la sua ansia e i suoi poteri, è giusto che il Commissario di Governo, nonché Presidente del Comitato organizzatore, da oggi risulti l’unico responsabile di tutti i procedimenti previsti per Taranto 2026.”

Critiche al Commissario

Melucci ha sottolineato che, nonostante il supporto istituzionale offerto e la crisi affrontata per il suo insediamento, ci si aspettava un approccio differente da parte del Commissario Ferrarese: “Dopo tutto il supporto che ha ricevuto e la crisi istituzionale che per il suo insediamento abbiamo dovuto sostenere, ci aspettavamo ben altro stile dal Commissario Ferrarese.”

Collaborazione per un obiettivo comune

Pur evidenziando che finora non sono emersi difetti o ritardi nei lavori degli uffici tecnici comunali e provinciali, Melucci ha ribadito l’impegno condiviso per il successo dei XX Giochi del Mediterraneo: “Condividiamo l’obiettivo comune di arrivare preparati al meglio ai XX Giochi del Mediterraneo. Tuttavia, invitiamo il Commissario ad assumere direttamente nella sua agenda tutte le opere minori in origine assegnate alle stazioni appaltanti locali.”

Le richieste di Melucci

Il sindaco ha inoltre formulato alcune richieste specifiche:

Un incontro operativo con il Commissario per discutere i dettagli delle opere.

La liquidazione delle spese già anticipate dai due Enti ionici.

La comunicazione dei nuovi responsabili unici dei singoli procedimenti.

L’auspicio finale

Concludendo, Melucci ha rivolto un augurio di buon lavoro al Commissario, invitandolo a concentrarsi esclusivamente sul bene di Taranto: “Faccia il bene di Taranto e lasci perdere la politica.”