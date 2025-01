Molfetta: il Palazzo della Musica “Don Salvatore Pappagallo” diventa polo di eccellenza musicale

MOLFETTA - Il Palazzo della Musica “Don Salvatore Pappagallo”, storico immobile del Comune di Molfetta situato nei pressi del porto, si appresta a diventare un punto di riferimento per la cultura musicale. Dopo un attento restauro e ammodernamento, è stato affidato in comodato d’uso gratuito all’A.T.S. “Palazzo delle Muse” per essere utilizzato come “contenitore polifunzionale” dedicato alla promozione artistica e sociale, con particolare attenzione alla musica.

Un’eredità musicale importante

In passato, l’edificio ha ospitato la Scuola Popolare di Musica “A. Dvorak”, dove il sacerdote Don Salvatore Pappagallo ha dedicato la sua vita all’educazione musicale dei giovani. La sua visione di una società arricchita dalla musica trova oggi continuità grazie alle attività dell’A.T.S. “Palazzo delle Muse”, che propone corsi di apprendimento musicale, masterclass, concerti, e collaborazioni con istituzioni culturali di prestigio, tra cui l’Orchestra Giovanile Ton Halle di Düsseldorf.

La collaborazione con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

Un accordo storico è stato recentemente siglato tra l’A.T.S. “Palazzo delle Muse” e il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Fondato nel 1971 e diretto dal M° Gianpaolo Schiavo, il Conservatorio è una delle principali istituzioni di alta formazione musicale in Italia. Questa collaborazione mira a offrire ai giovani musicisti tra gli 11 e i 18 anni un percorso formativo d’eccellenza, preparandoli a studi avanzati e carriere prestigiose nel settore artistico-musicale.

Il valore educativo della musica

L’iniziativa, intitolata significativamente “Il sogno”, si ispira alla missione di Don Salvatore Pappagallo di contrastare l’analfabetismo musicale e promuovere una società migliore attraverso la diffusione della pratica musicale. L’accordo sottoscritto prevede attività congiunte per arricchire l’offerta didattica e formativa, valorizzando la creatività e l’immaginazione nei giovani.