Brindisi, doni per l’epifania dedicati ai bimbi bisognosi raggiunti tramite Don Mimmo Roma

Iniziativa solidale delle società sportive dell’A..S.C.R. “Uniti per lo Sport” e del Presidente Carmine Iaia, non solo giochi ma anche le tradizionali calze consegnati al parroco della Cattedrale di Brindisi per i più piccoli meno fortunati





BRINDISI - Per l’Epifania 2025 l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo sport” del Presidente Carmine Iaia ha attivato una nuova iniziativa solidale a favore dei bimbi di famiglie bisognose che non possono permettersi di trascorrere una festività nella piccola gioia di poter scartare un dono o ricevere dei dolciumi come i piccoli delle famiglie più fortunate.





Una delegazione di “Uniti per lo sport”, insieme al maestro Carmine si è recata, nella Basilica di San Giovanni Battista, Parrocchia Cattedrale di Brindisi dal Parroco Don Mimmo Roma per consegnare alcuni doni che saranno consegnati in occasione dell'Epifania alle famiglie bisognose per le quali lo stesso parroco si farà da tramite.





Una mattinata di solidarietà quindi, che ha visto la consegna di pacchi dono e la ripromessa della fornitura di calze, simbolo dell’Epifania per i più piccoli. L’azione solidale rientra tra le opere di solidarietà l'associazione brindisina presieduta da Carmine Iaia porta avanti sin dagli inizi, un modo per ricordare anche una delle mission che il sodalizio persegue, quella di mettere, chi ha davvero bisogno, nelle condizioni di potersi sentire alla pari degli altri e godere dei propri diritti, si tratti persino del vivere esperienza legate al percorso di crescita umana principalmente dal punto di vista sociale.





Nel particolare, l’iniziativa ha visto la partecipazione di Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, Vertical Gym della maestra Simona Melli, Ginnastica La Rosa della Presidente Daniela De Mitri, Centro Arte Danza di Claudia Giubilo, Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Asd Bram Sport Brindisi del presidente Giovanni Pica, Asd “Fausto Coppi” Brindisi del Presidente Nico Lorusso, Asd Koru Brindisi della coach Titty Spinelli e lo Juventus Official Fan Club “Andrea Agnelli” Brindisi Bianconera del Presidente Stefano La Palma.





«C'è tanto da dare, tanto da donare e questo grazie comunque al cuore di “Uniti per lo sport” capitanati da Carmine e presenti qui con una bella rappresentanza che ringrazio davvero di cuore. - ha dichiarato Don Mimmo Roma - Ringrazio Carmine e le società dell’associazione e tutti coloro che orbitano attorno a questa realtà così grande e bella che ho avuto modo di conoscere in maniera più approfondita qualche giorno fa. Grazie per questo pensiero, grazie per questi doni che porteremo a chi ha più necessità, a chi vogliamo far vivere questa Epifania anche in maniera gioiosa, un dono che porta con sé in allegato un grande sorriso».





«Siamo sempre attenti a queste cose, quest’anno abbiamo avuto modo di parlare con Don Mimmo - ha dichiarato il maestro Carmine Iaia - Riteniamo che sia una figura che fa tanto per questa città e, quindi, oltre ai doni abbiamo deciso di portare qui in cattedrale, a sua disposizione, anche delle calze perché questi bambini meritano un pizzico di felicità. Questo gesto si affianca a quello che è il nostro obiettivo principale di permettere, in quanto professionisti dello sport, che a tutti i bambini, nessuno escluso, si possa allargare la partecipazione alle attività sportiva, aiutando quelle famiglie che non hanno opportunità di far praticare uno sport ai propri figli».