Molfetta, Itet Salvemini: al via i 'Nuovi percorsi quadriennali sperimentali 4+2: una proposta formativa innovativa e strategica per il futuro dei giovani e del nostro territorio'

MOLFETTA - L’Istituto tecnico economico "Gaetano Salvemini" di Molfetta è lieto di annunciare l’evento di presentazione dei nuovi percorsi quadriennali sperimentali 4+2, un’importante innovazione nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale. L’incontro si terrà il 21 gennaio 2025, alle ore 11:00, presso la sede dell’Istituto in Via Ten. Lusito n. 94, a Molfetta.L’iniziativa mira a promuovere un’offerta formativa all’avanguardia, che coniuga il percorso scolastico quadriennale con due anni di specializzazione post-diploma presso le ITS Academy e aziende partner del progetto.Si tratta di una nuova offerta formativa che prevede un programma arricchito e volto al rafforzamento delle competenze di base e di quelle specialistiche, un raccordo maggiore con il mondo dell’impresa, la realtà territoriale e gli stessi Its. È un’innovazione importante anche per lo sviluppo socioeconomico del territorio. «Questo progetto – ha dichiarato la dirigente scolastica, prof.ssa Pasqualina Pierro - rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti: completando il percorso scolastico di 4 anni e proseguendo con i 2 anni di specializzazione negli ITS, essi potranno conseguire la qualifica di Tecnico Superiore, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro».All’evento parteciperanno prof. Maurizio Chiappa, direttore generale per l’Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore; dott. Giuseppe Silipo, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Tommaso Minervini, Sindaco di Molfetta; dott.ssa Lucrezia Stellacci, Direttore generale in quiescenza, già Capo-dipartimento Istruzione del Ministero, Esperta e formatrice in legislazione e politiche scolastiche; Pina Antonacci Presidente ITS Academy Puglia per il Turismo, i Beni, le Attività culturali ed artistiche Istruzione e merito; prof. Savino Sansovito, Ordinario di Economia e Gestione delle imprese Dipartimento di Economia e Finanza – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Presidente Fondazione ITS Puglia Marketing & Design; dott.ssa Luigia Tocci Direttore Generale ITS Academy Mobilità – Puglia; dott. Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale.La nuova sfida accolta dall’istituto molfettese non può che richiamare per la dirigente Pierro le parole di Gaetano Salvemini: “Il cambiamento è l’essenza della democrazia e della giustizia sociale. Senza la capacità di evolvere, una società è destinata a rimanere prigioniera del passato, incapace di costruire un futuro migliore. Solo attraverso il cambiamento si può sperare di realizzare una società più equa e più libera.” Questo progetto incarna pienamente lo spirito di innovazione e progresso che Salvemini auspicava.L’ITET "G. Salvemini" invita tutte le parti interessate a partecipare a questo evento per scoprire una proposta educativa che punta a formare i professionisti del domani e a rafforzare il legame tra scuola, ITS e imprese del territorio.Per partecipare, si prega di confermare la propria presenza entro il 20 gennaio 2025 contattando la dirigente scolastica, prof.ssa Pasqualina Pierro, all’indirizzo email pierro@itetsalvemini.edu.it o al numero +39 3389744838.