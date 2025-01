MUVT in bus 365: rinnovati gli abbonamenti a 20 euro per il 2025, Leccese: 'Trasporto pubblico diventi valida alternativa al mezzo privato'

BARI - Il Comune di Bari in collaborazione con Amtab conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile e dell’accessibilità del trasporto pubblico rinnovando la misura “Muvt in bus 365” per il 2025. Sarà possibile, quindi, sia rinnovare gli abbonamenti già attivi, sia richiedere nuovi abbonamenti in forma agevolata.Gli utenti già in possesso dell’abbonamento annuale “Muvt in bus 365” potranno rinnovarlo al costo invariato di 20 euro. Il rinnovo è semplice e completamente digitale: prima della scadenza, se risultano attivi i requisiti per il rilascio, gli utenti potranno richiedere il rinnovo attraverso l’app Muvt card ( muvt.app/card ). Non sarà necessaria ulteriore documentazione né l'acquisto di una nuova card.I cittadini che, invece, vorranno attivare un nuovo abbonamento Muvt 365, destinato a persone residenti e dimoranti nella città di Bari e a tutti gli studenti iscritti a scuole e università cittadine, potranno seguire le medesime procedure telematiche. Per accedere al servizio è necessario dotarsi di una Muvt card, acquistabile presso le rivendite autorizzate al costo di 2 euro. Una volta registrata la card sull’applicativo Muvt, sarà possibile acquistare i titoli di viaggio pagando con carta di credito, prepagata o in contanti presso le ricevitorie Sisal.Dall’anno di introduzione della misura MUVT365, sono stati emessi complessivamente 43.018 abbonamenti, di cui 33.310 residenti, 9.135 studenti e 1.075 over 65. Solo nel 2024, dal 1° gennaio ad oggi, si contano 18.818 abbonamenti, divisi in 15.480 residenti, 2.866 studenti e 472 over 65. L’Amtab ha, inoltre, stimato un totale di 4.313.707 validazioni con una media di 8.400 al giorno.Anche per il 2025 il Comune di Bari ha scelto di stanziare 5 milioni di euro per sostenere la politica di agevolazione MUVT 365 a beneficio di tutti quei cittadini che sceglieranno di utilizzare il servizio di trasporto pubblico urbano.“La misura MUVT365 ha migliorato notevolmente il rapporto dei cittadini con il trasporto pubblico oltre ad aver permesso di incrementare sensibilmente i numeri di utilizzo - spiega il sindaco Leccese -. Siamo alla vigilia di una stagione di grandi cambiamenti nella città di Bari con tanti cantieri, alcuni dei quali interesseranno anche il sistema dei trasporti con il BRT e la mobilità in generale. Per questo siamo convinti che offrire ai cittadini la possibilità di continuare a viaggiare con un abbonamento agevolato significhi spostare utenti dai veicoli privati al trasporto pubblico provando ad alleggerire così la presenza delle auto su strada. Al tempo stesso crediamo che il servizio, che oggi può contare un parco mezzi quasi totalmente rinnovato, possa migliorare ulteriormente le sue prestazioni così da rappresentare una valida alternativa per gli spostamenti di ogni giorno”.L’abbonamento “Muvt in bus 365” consente di viaggiare gratuitamente su tutte le linee del trasporto pubblico locale, in qualsiasi momento della giornata. Il titolo di viaggio deve essere validato ogni volta che si sale a bordo. Per evitare l’annullamento dell'agevolazione, è richiesta una validazione minima di tre viaggi nei primi tre mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento. Controlli a campione saranno effettuati dagli operatori Amtab per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite.L’agevolazione sarà valida fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento dei fondi.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Amtab. Supporto e assistenza possono essere richiesti scrivendo a muvt.app@amtab.it o chiamando il numero verde 800 450444.Il regolamento le istruzioni complete per l’acquisto degli abbonamenti sono disponibili a questi link: regolamento MUVT 365