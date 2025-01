Andria: Lidl inaugura nuovo punto vendita in via Trani

ANDRIA – Lidl Italia dà il via al nuovo anno con cinque tagli del nastro, circa 100 nuovi posti di lavoro e un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro, confermando gli obiettivi di espansione della rete vendita su tutto il territorio nazionale. Questa mattina, infatti, sono ben 5 i nuovi store della catena inaugurati in contemporanea in tutta la Penisola: Bergamo (BG), San Bonifacio (VR), Termoli (CB), Andria (BT) e Oristano (OR).Questa mattina, la Sindaca Giovanna Bruno ha partecipato al taglio del nastro inaugurando ufficialmente il nuovo supermercato Lidl, da oggi aperto al pubblico dalle 8:00 alle 21:30 dal lunedì alla domenica. La costruzione dell’edificio ha rappresentato un grande progetto di riqualificazione urbana di un’area di 5.500 mq a ridosso di una delle arterie principali che conducono direttamente al centro della città, fa parte del progetto anche un sistema di recupero dell’acqua piovana. Oggi il nuovo punto vendita di via Trani dispone di uno spazio commerciale di oltre 1200mq e di un parcheggio con più di 100 posti auto, di cui 40 al coperto e 51 ad uso pubblico.La progettazione di ognuno dei punti vendita inaugurati oggi Lidl ha seguito metodi costruttivi orientati all’efficienza energetica, garantendo edifici in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità ambientale. Tutti gli store sono dotati di un impianto fotovoltaico e il restante fabbisogno energetico è coperto al 100% da fonti rinnovabili. L’illuminazione interna sfrutta sia la luce naturale, garantita da ampie vetrate, sia sistemi a LED, che offrono un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.I nuovi store offrono prodotti freschi, con frutta e verdura consegnate ogni giorno, un vasto assortimento di pane e specialità da forno nell’area panetteria e piatti pronti disponibili nell’angolo rosticceria. Fa parte della proposta anche una selezione di oltre 70 prodotti certificati V-Label vegetariani e vegani a marchio Vemondo, arricchita settimanalmente con nuove referenze in&out. Inoltre, tutti i clienti possono usufruire di Lidl Plus, l’app gratuita di Lidl che offre buoni sconto personalizzati, promozioni esclusive e la possibilità di consultare i volantini digitali direttamente dal proprio smartphone.