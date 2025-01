Nardò in lutto: addio all’ex sindaco Antonio Vaglio

ph_Aristide Mazzarella

NARDO' - La città di Nardò piange la scomparsa di Antonio Vaglio, ex sindaco e figura di spicco della politica locale, venuto a mancare nella notte scorsa all’età di quasi 73 anni. Medico veterinario e uomo di grande carisma, Vaglio ha guidato la città in tre distinti mandati: dal 1994 al 1998 e dal 2002 al 2010, conquistando il cuore dei neretini e lasciando un’impronta indelebile nella vita politica e amministrativa del territorio.

Il Ricordo del Sindaco Pippi Mellone

Il sindaco attuale di Nardò, Pippi Mellone, ha voluto dedicare un commosso messaggio di cordoglio per ricordare la figura di Antonio Vaglio:

“Antonio Vaglio ha segnato una lunga fase politica e amministrativa della nostra città. È stata una figura amatissima dai neretini, che lo hanno scelto per ben tre volte come primo cittadino, oltre i partiti e le ideologie. Ad Antonio ho fatto una dura opposizione tra il 2002 e il 2010 ed è stato mio avversario nel 2016. Ma questo non ha mai messo in discussione la mia stima e l’affetto nei suoi confronti, sempre ricambiato.”

Mellone ha poi condiviso un ricordo personale, testimoniando il legame profondo che negli anni si era creato tra i due:

“Avevo appuntamento per il caffè con lui domattina alle 8:30. So che non si presenterà, ma sarò lì a prendere il solito caffè. Stavolta da solo. Negli ultimi anni, è stato per me un allegro e scanzonato compagno di avventure e a lui mi ero profondamente affezionato. La sua scomparsa è una notizia tremenda che mi rattrista molto.”

Una Vita Dedicata a Nardò

Antonio Vaglio ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la comunità neretina, incarnando la dedizione alla città e l’impegno oltre le barriere ideologiche. Con la sua guida, Nardò ha attraversato momenti di trasformazione, guadagnandosi il rispetto e l’amore dei cittadini che lo hanno eletto per tre mandati.

La città si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Antonio Vaglio, un uomo che con il suo operato ha segnato la storia di Nardò.