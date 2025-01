Oria: un gesto di generosità dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

MANDURIA - Con un gesto semplice ma di profondo valore umano, l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (ANSI) di Manduria si è distinta per un atto di generosità e altruismo. Oggi, l’associazione ha offerto cibo, generi di prima necessità e beni materiali alla Comunità Educativa per minori dell’Istituto Figlie del Divino Zelo - Centro San Benedetto di Oria, dimostrando come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita di chi è più vulnerabile.

Un Aiuto Concreto per i Minori

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere una comunità che accoglie e si prende cura di minori in situazioni di difficoltà. Gli aiuti donati rappresentano non solo un supporto materiale, ma anche un messaggio di vicinanza e attenzione verso le esigenze dei più giovani, che spesso necessitano di affetto e sostegno tanto quanto di beni di prima necessità.

Valori di Solidarietà e Altruismo

L’azione dell’ANSI di Manduria sottolinea i valori fondanti dell’associazione, che si impegna attivamente per il bene comune attraverso iniziative solidali. Questo gesto altruista si inserisce in una tradizione di impegno sociale e attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Un Ringraziamento Speciale

La Comunità Educativa per minori dell’Istituto Figlie del Divino Zelo ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni per garantire un futuro migliore ai giovani accolti.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come un piccolo gesto possa trasformarsi in un grande atto d’amore e speranza per chi ne ha più bisogno.