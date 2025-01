Omaggio a Domenico Modugno: “Io canto… l’uomo in frac” a Palazzo Pesce

MOLA DI BARI - Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 21.00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si trasforma in un palcoscenico per celebrare l’indimenticabile Domenico Modugno. L’evento, intitolato “Io canto… l’uomo in frac”, vedrà protagonisti Veronica Sinigaglia alla voce, Nico Acquaviva alla chitarra ed Enzo Falco alle percussioni.

Un viaggio nella musica del padre della canzone italiana

Il concerto è un tributo al genio artistico di Modugno, figura emblematica che ha segnato l’animo di intere generazioni con la sua musica e le sue interpretazioni. La serata porterà il pubblico alla riscoperta di brani iconici e meno noti del repertorio del grande cantautore pugliese.

Da capolavori come Meraviglioso, Dio come ti amo e Tu si’ na cosa grande fino a pezzi intrisi di poesia come Cosa sono le nuvole, Vecchio Frac e l’intramontabile Nel blu dipinto di blu, la scaletta promette emozioni intense e un’immersione nelle atmosfere senza tempo create da Modugno.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica

Questo evento, organizzato nella suggestiva cornice di Palazzo Pesce, rappresenta un’occasione speciale per onorare il patrimonio musicale italiano e ricordare il maestro che ha portato la canzone italiana nel mondo.

I biglietti sono disponibili presso i canali ufficiali di Palazzo Pesce. Una serata da non perdere per chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia della musica e dalle storie immortali di uno dei più grandi artisti italiani.