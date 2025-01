Serie C: Il Monopoli si rinforza con Jean Freddi Pascal Greco

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C, il Monopoli ha annunciato l’acquisto del centrocampista Jean Freddi Pascal Greco. Il ventiquattrenne arriva a titolo definitivo dal Vicenza e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Greco ha scelto di indossare la maglia numero 15 per questa nuova avventura.

Il percorso di Greco

Nel corso di questa stagione, il centrocampista ha disputato 20 partite con il Vicenza nel girone A di Serie C, dimostrando solidità e versatilità. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Greco ha maturato esperienze significative anche con il Torino, il Pordenone e il Catania. Sul piano internazionale, ha vestito le maglie delle selezioni giovanili dell’Italia, tra cui l’Under 17, l’Under 19 e l’Under 20, consolidando la sua reputazione come promessa del calcio italiano.

Il debutto in biancoverde

Jean Freddi Greco ha già esordito con il Monopoli, entrando in campo nel secondo tempo del match contro la Juventus Next Gen, terminato con una sconfitta di misura per 1-0 a Biella. Tuttavia, le sue qualità potrebbero essere decisive già nella prossima partita, in programma domenica 26 gennaio alle 17:30, quando i biancoverdi affronteranno la Cavese allo stadio “Veneziani” nella ventiquattresima giornata del girone C.

Un rinforzo per il sogno Serie B

L’arrivo di Greco rappresenta un importante tassello per il centrocampo del Monopoli, che punta con determinazione alla promozione in Serie B. La sua esperienza e capacità di adattarsi a diverse situazioni tattiche potranno dare un contributo significativo alla squadra pugliese, impegnata in una stagione cruciale.

Con questo innesto, il Monopoli conferma la propria ambizione e determinazione nel rincorrere i propri obiettivi, puntando su un giocatore giovane ma già ricco di esperienza.