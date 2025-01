Orsara di Puglia è Città dell’Olio

ORSARA DI PUGLIA - Il Comune di Orsara di Puglia in provincia di Foggia è il 49esimo Comune della Puglia ad aderire alla grande rete delle Città dell’Olio che raccoglie più di 500 enti pubblici impegnati nella valorizzazione della cultura olivicola e del paesaggio, nella promozione dell’oleoturismo e dell’agricoltura sociale e nella lotta all’abbandono dei terreni olivicoli.“Siamo felici di dare il benvenuto al Comune di Orsara di Puglia. Aderire alle Città dell’Olio vuol dire tenere a cuore il futuro dell’olivicoltura del proprio territorio e scommettere sulle tante progettualità ed iniziative che mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO, il territorio e le sue bel-lezze” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio.“L’ingresso nella grande famiglia delle Città dell’Olio è una opportunità per un Comune come Orsara di Puglia che vuole puntare sulla propria tradizionale vocazione olivicola. Ringrazio il Sindaco Mario Simonelli per aver aderito alla nostra Associazione dimostrando di avere a cuore l’olivicoltura del territorio. Questa scelta rappresenta un segnale concreto nei confronti dei produttori locali che attraverso le attività delle Città dell’Olio possono avere nuove opportunità di visibilità. Il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Puglia in questa adesione ha avuto un ruolo strategico, faccio dunque i miei complimenti a tutti i colleghi amministratori che ne fanno parte. Come una vera squadra abbiamo lavorato al rafforzamento della rete e hanno intensificato le progettualità su temi per noi strategici: turismo dell’olio, agricoltura sostenibile, contrasto all’abbandono dei terreni agricoli e valorizzazione del paesaggio olivicolo” ha dichiarato Cesareo Troia, Vicepresidente Nazionale e Coordinatore regionale della Puglia Città dell'Olio.“L’adesione alla nostra associazione del Comune di Orsara di Puglia è un segnale di attenzione all’olivicoltura da parte dell’amministrazione locale che dimostra di aver saputo coglie il valore aggiunto del far parte di una rete nazionale che lavora insieme nella chiara direzione del voler dare slancio alla cultura dell’olio EVO, al turismo dell’olio all’agricoltura sociale. Ora siamo a quota 49 Comuni della Puglia e sappiamo che possiamo crescere ancora” ha dichiarato Rosanna Ciuffreda, Assessore del Comune di Mattinata e Coordinatrice provinciale Foggia di Città dell'Olio.